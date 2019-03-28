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三井投資台糖台中廠區 規劃親子複合商場

2019-03-28 05:54聯合報 記者張語羚╱即時報導

台灣三井不動產昨天與台糖簽約，正式取得台糖台中廠區地上權，預計將斥資百億打造「Mitsui Shopping park LaLaport」親子複合式商場，預計明年將動工，2023年完工。

台糖公司昨與台灣三井不動產於台中產業故事館舉行簽約典禮，台灣三井預計斥資百億在台中大車站門戶東側打造中部LaLaport旗艦店，昨由台糖總經理管道一與台灣三井公司董事長下町一朗共同簽約，交通部部長林佳龍、台中市副市長楊瓊瓔亦親臨觀禮，產、官、學及地方民意代表皆到場共襄盛舉，為雙方合作拉開成功的序幕。

台糖指出，原台中糖廠位於經濟活動式微的東區，區段徵收後，台糖重新規劃整體開發計畫，並舉辦數次招商說明會，積極招商，引進優良的外國廠商投資，期許透過商業活動注入活水，再次帶動東區活躍發展。台灣三井在中部的第二案投資前進台中大車站門戶，由新成立的「三中東區啦啦寶都股份有限公司」負責本開發案之開發營運，將建設以「sunny spot（陽光聚集）」設計理念規劃親子同樂的複合型購物商場LaLaport。

台灣三井預計投資近百億元開發建設，將引入國際品牌，規劃開發時尚購物、休閒娛樂、主題餐廳及美食街等帶動商機，台糖表示，可望創造2500人的就業機會，台中港outlet的熱潮有目共睹，配合台中大車站計畫鐵路高架化、綠空廊道等策略，大型購物中心LaLaport進駐將持續為舊城區的翻轉添磚加瓦。

台糖總經理管道一表示，三井集團在西元1900年創立台灣製糖株式會社，並建立台灣第一座新式糖廠「橋仔頭製糖所（今橋頭糖廠）」，二次世界大戰後台灣製糖株式會社在台資產併入台灣糖業公司，在製糖歷史上雙方頗有淵源，本次與三井公司合作將創下台糖跨國合作開發土地的新起點，台糖將秉持促進地方繁榮的熱忱，持續引進廠商投資開發以帶動地方經濟發展。

台灣三井不動產昨天與台糖簽約，正式取得台糖台中廠區地上權，預計將斥資百億打造「M...
台灣三井不動產昨天與台糖簽約，正式取得台糖台中廠區地上權，預計將斥資百億打造「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場。圖／經濟部提供
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