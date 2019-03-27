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台中添2處國定古蹟 東海路思義教堂與台中州廳新上榜

2019-03-27 19:51聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

東海大學路思義教堂將物理環境與建築技巧，精巧的隱藏於細緻的結構系統與構造手法。圖...
東海大學路思義教堂將物理環境與建築技巧，精巧的隱藏於細緻的結構系統與構造手法。圖／阮偉明拍攝 東海大學提供
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文化部近日公告，台中市「路思義教堂」及「台中州廳」指定為國定古蹟，台中再添2處歷史資產。

「路思義教堂」民國52年完工，是知名建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，配合結構技師鳳後三的精密計算及吳艮宗先生的光源營造廠，共同完成屬現代主義建築中鋼筋混凝土薄殼結構經典之作。是國際設計風潮與在地營造完美結合的台灣戰後現代建築典範。

路思義教堂低調的將物理環境與建築技巧，精巧的隱藏於細緻的結構系統與構造手法上，維持其菱形貼面材料、重力換氣概念的天窗功能，在台灣物資匱乏的戰後復甦階段，是現代主義在台灣的實踐，呈現精采又富內斂的詮釋。

經文化部「第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第8次會議」決議，同意「路思義教堂」指定為國定古蹟。

「台中州廳」是日治時期五大州廳之一，又與台北州廳(今監察院)、台南州廳(今台灣文學館) 同屬森山松之助的作品，同時具備了新古典主義、第二帝國風格及街角形配置的共同特殊性，是日治州廳類型典範之一。

台中州廳左右角樓以三角形山牆作收，中央採馬薩屋頂，其上分布多種造型的老虎窗，並在山牆、柱頭、線角、女兒牆等有豐富立面裝飾；主棟結構為木屋架、RC 樓板之磚造建築，後側會議廳棟（中山廳及兵役局棟）則為鋼屋架與加強磚造建築，由總督府民政部土木局營繕課主責，自西元1913 年至1934 年分階段興建完成。

經文化部「第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第8次會議」決議，同意「臺中州廳」指定為國定古蹟，範圍包括臺中州廳主棟、南側附屬廳舍及後側會議廳棟（中山廳及兵役局棟）。

文資處指出，台中市原有「霧峰林家」及「台中火車站」兩處國定古蹟，今再增加兩處。

文資處表示，未來「路思義教堂」的修復依據文化部文化資產局「文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」規定，私有國定古蹟之所有人、使用人或管理人需至少自籌5%，不足額部分可由中央主管機關全額補助，將有助於整體修復經費的挹注。

另「台中州廳」目前已受文化部補助進行「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，在修復完成後，未來管理維護可申請中央主管機關不逾總經費 65%為原則的經費補助。

台中州廳左右角樓以三角形山牆作收，中央採馬薩屋頂，其上分布多種造型的老虎窗。圖／...
台中州廳左右角樓以三角形山牆作收，中央採馬薩屋頂，其上分布多種造型的老虎窗。圖／文化局提供
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東海大學路思義教堂將物理環境與建築技巧，精巧的隱藏於細緻的結構系統與構造手法。圖...
東海大學路思義教堂將物理環境與建築技巧，精巧的隱藏於細緻的結構系統與構造手法。圖／阮偉明拍攝 東海大學提供
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台中州廳在山牆、柱頭、線角、女兒牆等有豐富立面裝飾。圖／文化局提供
台中州廳在山牆、柱頭、線角、女兒牆等有豐富立面裝飾。圖／文化局提供
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國定古蹟歷史建築教堂

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