被爆禁員工連休5天 中市社會局：與實況不符

2019-03-27 18:55 中央社 台中27日電



媒體報導台中市政府社會局要求員工「禁止連休五天」，引發批評；社會局表示，禁止公告與實際狀況不符，主要是提醒同仁，應以服務民眾為優先，盡量不要在旺季安排長時間假期。

蘋果日報報導，台中市社會局長李允傑本月1日在局務會議上指示，局內員工非公務一次連續休假不要超過5天（不含假日），且不要在個人業務旺季時請假，消息公告後，引發局內基層員工反彈。

台中市社會局副局長陳仲良今天表示，外界稱「禁止連休五天」與實際狀況不符，社會局主要是提醒同仁，在業務繁忙的旺季，應以服務民眾為優先，盡量不要在旺季安排長時間的假期，業務淡季時，就不會做此提醒。

陳仲良指出，局內業務多與民眾權利義務息息相關，服務對象從0到120歲都有，服務不可一日中斷，多數的工作性質都是要救急、救難與救窮，有些個案如兒虐、家暴，關係到人民的生命安全與身體健康，相信大部分的同仁跟社會大眾，都能支持與認同合情合理合法的平衡原則。

在休假管理方面，陳仲良說，不論是依據勞動基準法，或是公務人員請假規則，都必須特別考量是否會影響民眾洽公，申請休假絕對是同仁權益，主管也應審酌請假天數、業務繁忙程度、是否有適當代理人等人力問題，綜合考量後再做成決定，也盡量多與同仁溝通，希望讓休假與業務推動都能獲得兼顧。