親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

被爆禁員工連休5天 中市社會局：與實況不符

2019-03-27 18:55中央社 台中27日電

媒體報導台中市政府社會局要求員工「禁止連休五天」，引發批評；社會局表示，禁止公告與實際狀況不符，主要是提醒同仁，應以服務民眾為優先，盡量不要在旺季安排長時間假期。

蘋果日報報導，台中市社會局長李允傑本月1日在局務會議上指示，局內員工非公務一次連續休假不要超過5天（不含假日），且不要在個人業務旺季時請假，消息公告後，引發局內基層員工反彈。

台中市社會局副局長陳仲良今天表示，外界稱「禁止連休五天」與實際狀況不符，社會局主要是提醒同仁，在業務繁忙的旺季，應以服務民眾為優先，盡量不要在旺季安排長時間的假期，業務淡季時，就不會做此提醒。

陳仲良指出，局內業務多與民眾權利義務息息相關，服務對象從0到120歲都有，服務不可一日中斷，多數的工作性質都是要救急、救難與救窮，有些個案如兒虐、家暴，關係到人民的生命安全與身體健康，相信大部分的同仁跟社會大眾，都能支持與認同合情合理合法的平衡原則。

在休假管理方面，陳仲良說，不論是依據勞動基準法，或是公務人員請假規則，都必須特別考量是否會影響民眾洽公，申請休假絕對是同仁權益，主管也應審酌請假天數、業務繁忙程度、是否有適當代理人等人力問題，綜合考量後再做成決定，也盡量多與同仁溝通，希望讓休假與業務推動都能獲得兼顧。

台中市工作家暴

相關新聞

影╱台南米倉爆發稻熱病疫情 稻米產量預估少2成

2019-03-27 16:53

拚產業！王惠美坐鎮二林園區環評 經部、中科支持

2019-03-27 15:52

影╱秀傳第六醫療智能大樓開幕 儼然彰化市新地標

2019-03-27 15:29

植樹月公部門紛送盆栽 專業的教你怎麼種

2019-03-27 15:15

花蓮邁向智慧城市 下月起可手機掃碼繳行政規費

2019-03-27 13:44

二百多年歷史彰化南瑤宮笨港進香 今舉行換龍袍大典

2019-03-27 13:38

台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心

2019-03-27 12:25

草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣

2019-03-27 10:46

國姓大旗社區開辦老人共餐 農村「老人顧老人」印象深

2019-03-27 09:08

魏明谷任台水董座 首要解決漏水

2019-03-26 23:34

彰縣防空汙、噪音 「瘋媽祖」鼓勵以花代鞭炮

2019-03-26 22:47

林明溱訪陸賣農產 搶下逾10億訂單

2019-03-26 22:43

洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班

2019-03-26 22:41

田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所

2019-03-26 19:37

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所

2019-03-26 19:37

韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭

2019-03-27 10:36

潘金英今發起控告蔡總統涉凟職 明為韓國瑜接機給掌聲

2019-03-27 16:39

打算凍卵生混血娃？ 高嘉瑜：20年男友應是「精主」首選

2019-03-27 12:15

鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37

台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心

2019-03-27 12:25

新北五股西雲路海砂屋 侯友宜：不能等出人命才處理

2019-03-26 20:21

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28

影╱南市議員嗆女所長 市長黃偉哲：尊重警察執法專業

2019-03-27 17:18

影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59

烏山頭水庫親水公園 清明連假兒童免費玩

2019-03-27 07:40

新北新式門牌單雙號分色 120萬面今起換發

2019-03-27 12:04

個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令

2019-03-27 10:44

價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭

2019-03-26 23:27

來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林

2019-03-27 13:24

屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂

2019-03-27 11:52

新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭

2019-03-27 11:08

柯文哲陪騎YouBike 荷蘭官員驚豔

2019-03-26 23:19

基隆科技執法 抓仁五路違停、中正高架橋大貨車

2019-03-27 00:05

高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30

洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班

2019-03-26 22:41

高屏區間車增7站 高鐵變遠了？

2019-03-26 23:29

2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場

2019-03-26 20:11

韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪

2019-03-26 23:35

貢寮鮑賣不出去 新北祭出冷凍庫電費補助每台斤2元

2019-03-26 19:43

阿里山花況不佳氣候影響？ 樹醫團隊將進行3年診治

2019-03-27 07:45

竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20

清明掃墓車潮多 台南西門路3月30、31日交管

2019-03-27 08:30

高市「環保宮」 讓落難神明有家

2019-03-26 23:32

草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣

2019-03-27 10:46

「我們是背著破殼的小蝸牛」 300社子島居民市府抗議

2019-03-27 10:32

兒童節連假 六福村祭12歲以下免費入園、陪同父母520元

2019-03-27 13:18

台灣燈會一卡通第5刷來了 追印1萬張4月開賣

2019-03-27 13:22

新北科技執法 辨識噪音車 免檢驗直接罰3千

2019-03-27 00:09

智慧城市展 桃園六都、竹市非六都第一

2019-03-26 23:58

何創時基金會推愛河書寫《蘭亭序》 向王羲之致敬

2019-03-27 13:50

年資補償金修法？ 還是未知數

2019-03-26 23:34

影╱秀傳第六醫療智能大樓開幕 儼然彰化市新地標

2019-03-27 15:29

台南主辦U12世界盃少棒賽 亞太棒訓中心拚6月底完工

2019-03-26 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top