賣蝶豆花、沉香葉泡茶飲違反食安法！罰金最低6萬起跳

2019-03-27 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



蝶豆花。圖／報系資料照 分享 facebook 最近流行蝶豆花、沉香葉泡水飲用，據稱有鎮定、抗氧化的神效，但台南市衛生局表示，兩者並沒有被確認對健康無不良影響，任意在網路等通路販售，已違反食安法，衛生局最近已開罰一件，罰金6萬元。

這兩樣東西可能有人已經泡茶吃了不少，坊間也到處可以販售，但衛生局表示，「沉香葉/白木香葉(Aquilaria sinensis leaves)」，目前國際上對其所含成分之相關研究及動物毒性試驗報告有限，且查無其他世界各國官方核准作為一般食品原料之法規資料，有限資料及文獻尚無法據以評估人體如終其一生食用，有無健康不良影響之可能性，因此未經確認食用安全性前，不得供作食品原料使用。

而「蝶豆(Clitoria ternatea Linn.)」部分，其花部位僅可供做天然食用色素使用，惟應以達染色目的之最小使用量為宜，但蝶豆之葉、莢、花部位非傳統性食品原料，如欲擴大使用範圍，需經過食用安全性評估，確定食用安全性後，始可供作一般食品原料使用。

衛生局表示，依照食品安全衛生法的規定，如果不是供食用的東西拿來做為食品販售，依法可開罰6萬元以上、2億元以下罰金，而如果進一步有聲明其特定療效，同樣違反食安法，可再開罰4萬到400萬元不等。

衛生局最近接獲民眾檢舉，指有人在網路上販售沉香茶，經衛生局緝查，業者確實有聲明是供人泡茶飲用，因此開罰6萬元，業者雖然表示「大家都在賣，很多人都在喝，怎麼都沒事」，但衛生局表示已經違法，而其他縣市據悉也有開罰案例。