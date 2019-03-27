學測一階段放榜 大學工程學院院長：勿迷戀名校

2019-03-27 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



大學學測第一階段錄取名單公佈，許多人可能為成績不理想而氣餒，但台中市修平科技大學工程學院院長蔡東憲今建議學子，此時應該認真的問自己，自己的興趣在那裡，所選擇的大學是否真的能讓自己成長和蛻變，這才是重要的，不必迷戀名校光環。

蔡東憲舉去年6月從該校畢業的王姓學生為例，他在校成績並不耀眼，甚至學習上有些得過且過，但在大四時到與該校合作的亞崴科技公司實習後，在工作環境中發現了自己的興趣，在「鏟花」工作上精益求精，不但實習期間就拿到每月總計4萬多元的薪水，現在薪水還更高。

他指出，王姓學生的潛力會被激發出來，和在校時就已拿到了工作上相關的證照，至少在技術上打好了基礎，以及亞崴科技採師徒制一對一的教導，讓王姓學生的技術得以進步並獲得成就感，也就在工作上有了自信，自然能有所表現。