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學測一階段放榜 大學工程學院院長：勿迷戀名校

2019-03-27 17:55聯合報 記者黃寅╱即時報導

大學學測第一階段錄取名單公佈，許多人可能為成績不理想而氣餒，但台中市修平科技大學工程學院院長蔡東憲今建議學子，此時應該認真的問自己，自己的興趣在那裡，所選擇的大學是否真的能讓自己成長和蛻變，這才是重要的，不必迷戀名校光環。

蔡東憲舉去年6月從該校畢業的王姓學生為例，他在校成績並不耀眼，甚至學習上有些得過且過，但在大四時到與該校合作的亞崴科技公司實習後，在工作環境中發現了自己的興趣，在「鏟花」工作上精益求精，不但實習期間就拿到每月總計4萬多元的薪水，現在薪水還更高。

他指出，王姓學生的潛力會被激發出來，和在校時就已拿到了工作上相關的證照，至少在技術上打好了基礎，以及亞崴科技採師徒制一對一的教導，讓王姓學生的技術得以進步並獲得成就感，也就在工作上有了自信，自然能有所表現。

蔡東憲說，以該校而言，雖然不是大家心目中的名校，但若仔細檢視，該校卻是以工科著稱，並少有五軸加工機設備的學校，尤其以機械產業必學的鏟花而言，目前全台不到5所學校有，而且與產業界的對接密切，不但設備能用在學習上，也知道業界的需求，學生們若能務實看待，一定能找到一條符合自己興趣的出路。

台中市修平科技大學工程學院院長蔡東憲建議學子，應該認真的問自己，自己的興趣在那裡...
台中市修平科技大學工程學院院長蔡東憲建議學子，應該認真的問自己，自己的興趣在那裡，所選擇的大學是否真的能讓自己成長和蛻變。記者黃寅／攝影
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