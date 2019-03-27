民進黨台南立委初選 陳宗彥不參戰

相關新聞
影╱秀傳第六醫療智能大樓開幕 儼然彰化市新地標2019-03-27 15:29
賣蝶豆花、沉香葉泡茶飲違反食安法！罰金最低6萬起跳2019-03-27 18:01
學測一階段放榜 大學工程學院院長：勿迷戀名校2019-03-27 17:55
影╱台南米倉爆發稻熱病疫情 稻米產量預估少2成2019-03-27 16:53
拚產業！王惠美坐鎮二林園區環評 經部、中科支持2019-03-27 15:52
植樹月公部門紛送盆栽 專業的教你怎麼種2019-03-27 15:15
花蓮邁向智慧城市 下月起可手機掃碼繳行政規費2019-03-27 13:44
二百多年歷史彰化南瑤宮笨港進香 今舉行換龍袍大典2019-03-27 13:38
台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心2019-03-27 12:25
草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣2019-03-27 10:46
國姓大旗社區開辦老人共餐 農村「老人顧老人」印象深2019-03-27 09:08
魏明谷任台水董座 首要解決漏水2019-03-26 23:34
彰縣防空汙、噪音 「瘋媽祖」鼓勵以花代鞭炮2019-03-26 22:47
林明溱訪陸賣農產 搶下逾10億訂單2019-03-26 22:43
洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班2019-03-26 22:41
田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所2019-03-26 19:37
「馬告」會開花？ 素雅小黃花顛覆辛香印象2019-03-26 14:30
沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」2018-11-08 12:00
熱門文章
台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？2019-03-26 18:31
墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警2019-03-27 11:51
罕見「水管牆」奇觀 枋寮鄉長：快讓它走入歷史2019-03-26 18:07
田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所2019-03-26 19:37
韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭2019-03-27 10:36
打算凍卵生混血娃？ 高嘉瑜：20年男友應是「精主」首選2019-03-27 12:15
台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心2019-03-27 12:25
鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉2019-03-27 13:37
潘金英今發起控告蔡總統涉凟職 明為韓國瑜接機給掌聲2019-03-27 16:39
新北五股西雲路海砂屋 侯友宜：不能等出人命才處理2019-03-26 20:21
新北交通大執法不愚人 北宜公路區間測速4月1日上路2019-03-26 18:24
烏山頭水庫親水公園 清明連假兒童免費玩2019-03-27 07:40
王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言2019-03-27 15:28
價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭2019-03-26 23:27
個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令2019-03-27 10:44
高雄大順陸橋30日開放兩側通行2019-03-26 18:14
新北新式門牌單雙號分色 120萬面今起換發2019-03-27 12:04
影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜2019-03-27 14:59
高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」2019-03-26 23:30
新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭2019-03-27 11:08
屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂2019-03-27 11:52
柯文哲陪騎YouBike 荷蘭官員驚豔2019-03-26 23:19
高屏區間車增7站 高鐵變遠了？2019-03-26 23:29
基隆科技執法 抓仁五路違停、中正高架橋大貨車2019-03-27 00:05
洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班2019-03-26 22:41
2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場2019-03-26 20:11
影／正濱色彩塗布最後一刷 林右昌：阿根納再造登場2019-03-26 18:29
韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪2019-03-26 23:35
影╱南市議員嗆女所長 市長黃偉哲：尊重警察執法專業2019-03-27 17:18
貢寮鮑賣不出去 新北祭出冷凍庫電費補助每台斤2元2019-03-26 19:43
來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林2019-03-27 13:24
高市勞工局長夜宿台塑員工宿舍 傾聽基層心聲2019-03-26 18:27
阿里山花況不佳氣候影響？ 樹醫團隊將進行3年診治2019-03-27 07:45
清明掃墓車潮多 台南西門路3月30、31日交管2019-03-27 08:30
高市「環保宮」 讓落難神明有家2019-03-26 23:32
「我們是背著破殼的小蝸牛」 300社子島居民市府抗議2019-03-27 10:32
竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人2019-03-27 15:20
草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣2019-03-27 10:46
智慧城市展 桃園六都、竹市非六都第一2019-03-26 23:58
新北科技執法 辨識噪音車 免檢驗直接罰3千2019-03-27 00:09
留言