林明溱爭取通關優惠 寧波將開農產品綠色通道

2019-03-27 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣長林明溱率經貿訪問團到大陸，今天是最後一天，在爭取農產品通關優惠有具體進展，大陸同意將在寧波開設農產品綠色通道，未來台灣農產品銷到大陸，可望快速通關，開拓長江三角洲經濟圈市場。

林明溱說，農業是南投重要產業，這次到大陸訪問重要任務之一，就是爭取農產品通關優惠，對台灣農產銷往大陸，影響最鉅。生鮮農產品最重視保鮮，通關拖太久一旦發生腐敗，受害的是農民。

南投經貿訪問團拜會國台辦主任劉結一， 爭取建議簡化貿易流程、及關稅優惠、商貿港口開放，劉結一應允協助，隨後南投經貿訪問團也到大麥嶼港考察，昨天上午拜會浙江省台辦主任莊躍成時，確定將在寧波開設農產品綠色通道，加速台灣農產品通關作業。

林明溱說，農產品綠色通道將以寧波作為對口，台灣農產品從寧波登陸，不但可以快速通關，更可以打開長江三角洲廣大的消費市場，有利於後續兩岸經貿合作及未來發展。