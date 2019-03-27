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淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

台中休旅業拚經濟 雲豹輪首航澎湖

2019-03-27 19:01台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

休閒旅遊市場陸續有大型投資，帶動中南部消費市場與促進就業。圖為自台中港首航澎湖的...
休閒旅遊市場陸續有大型投資，帶動中南部消費市場與促進就業。圖為自台中港首航澎湖的雲豹輪。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
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最近除了製造業台商回台投資引發重視之外，休旅業的投資也不落人後。日前百麗航運公司所投資的雲豹輪自台中港首航澎湖，為中南部休旅業帶來新商機，麗寶樂園渡假區所投資的賽車主題飯店以及OUTLET二期也將完工，除了帶動觀光發展，也將創造更多工作機會。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻25日與台中市政府簽署合作備忘錄，預計將釋出1500名員工就業機會。陳志鴻表示，從接手麗寶樂園的經營以來，陸續投資近百億元，員工人數也從200多人成長到1000多位。

受到台中港三井OUTLET帶來休閒消費熱潮，麗寶OUTLET二期預計在今年三、四季完工後，勢必會吸引更多人前往遊園時比較消費。完工後一、二期店家與品牌總數將達260家，成為台中最大的OUTLET。配合投資擴展，公司需要各類專櫃銷售、餐飲服務等人員，預計需再增加1500名員工，台中市勞工局將協助提供就業專班訓練，並提供就業促進將補助方案。

百麗航運引進澳洲大型高速客輪「雲豹輪」，22日在台中港旅運服務中心舉辦首航典禮，從台中港載客行駛到澎湖；4月中旬會再新增另一艘同噸級「藍鵲輪」。雖然這兩艘客輪主要是從嘉義布袋港往返澎湖，未來再規劃往返台中港與澎湖航線。百麗航運董事長藍俊昇表示，這項計畫共計約投資超過10億元。

台中市觀光旅遊局長林筱淇指出，台灣人口約七成集中在中、北部地區，而以台中港距離澎湖86海浬最近，中北部旅客由台中港搭船可節省前往南部港口的陸運車程。

自澎湖舉辦花火節等旅遊活動，遊客倍增，近兩年觀光客人數已突破百萬人次，其中搭乘輪船至澎湖僅占百分之二十。未來若能結合具有優勢的船票價格，台中至澎湖郵輪航線應具有相當大的旅運市場潛力。

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澎湖麗寶樂園台中市

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