影╱台南米倉爆發稻熱病疫情 稻米產量預估少2成

2019-03-27 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南後壁區是全國知名米倉，也是有名的「無米樂」故鄉，連日來傳出稻熱病疫情，部分田區相當嚴重，農委會前副主委李退之邀專家前往勘查，後壁區農會總幹事張美雪說，主要是天氣炎熱，農民施用肥料沒有減量，生長太快速，提前發病，農民又忽略防治，不過防治後已有得到控制，預估稻米產量平均將減少2成左右。

據台南區農改場3月份資料，轄區稻作1786公頃，已有673公頃出現稻熱病，輕重程度不同，有些嚴重稻田葉片都枯萎，稻穗無法抽高就會影響產量；農民表示，一般稻熱病是發生在清明左右，今年發生時間提早，噴藥多次效果也不大，實在不知道要如何防治才正確。懷疑是和氣候有關，加上日前鋒面下雨，疫情規模更擴大。

李退之表示，稻熱病防治是預防重於治療，農民也要改變種植技術，以自然方式種植較好，因農民為了追求產量，種植密度太高，通風不好，易誘發稻熱病發生，除了透過農業保險，減少風險外，農民也要改變種植習慣，因為缺工問題而一次大量施肥，爆發疫情反而又要多出防治噴藥的次數，只有加強管理種出好品質稻米，收入才會穩定。

後壁區農會總幹事張美雪也說，這次的稻熱病疫情，可以說是農民太勤奮施肥了，因天氣炎熱，稻子生長速度高，農民原本要施肥四次，應該減少變三次，稻作生長速度才會正常，結果過度施肥，加上下雨空氣中的氮就會流入田中，農民又施用高氮肥更易發稻熱病發生，但最嚴重的約只有兩成，多數還算輕微。