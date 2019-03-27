影╱秀傳第六醫療智能大樓開幕 儼然彰化市新地標

2019-03-27 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化秀傳紀念醫院新建第六醫療智能大樓今天上午開幕啟用，這棟運用醫療科技打造的智慧醫院，提供智慧門診、智慧住院、智慧病房的醫療服務，還有健康文創藝廊、室內停車場等，營造人文友善、智慧便利的醫療場域。

彰化秀傳第六醫療智能大樓位在彰化市延平公園旁，為地下2層、地上12層建築，儼然彰化市的新地標，其中地下2層、地上4層為停車空間，提供295個室內停車位，其他樓層則是胃肝膽、胸腔內科及神經內科。

啟用典禮於彰化市延平公園舉行，在九天民俗技藝團氣勢磅礡的鼓聲隆重開場，由秀傳醫療體系總裁黃明和、彰化縣長王惠美、衛福部醫事司司長石崇良等人共同剪綵後，施放上千顆氣球升空，產官學界人士200多人到場觀禮。

彰化秀傳第六醫療智能大樓曾獲106年度國家建築金獎公共建設優質獎，秀傳醫院院長李佩淵表示，大樓從醫療照護到後勤系統，利用物聯網裝置、雲端平台等，建構整棟智慧醫療服務模式，包括大樓內的235張智慧病床，都設置數位照護平板及床邊病人照護系統；護理站更全面導入數位電子白板監控治療流程，提供智慧住房服務，有效提升醫護流程效率與醫療照護品質。

第六醫療智能大樓的一樓，跳脫以往醫院空間規劃，設有健康文創藝廊、便利商店、餐飲服務與寬敞的休憩空間，更設有互動牆，民眾能點選牆上視窗閱讀秀傳發展歷史及醫院介紹，還有拍照功能並能掃描QR code將圖片存到手機，及點選模擬功能當場掃描身體部位，根據掃描出來的器官結構進行衛教分享。

胃腸肝膽科的智慧門診服務，導入Zenbo機器人照護陪伴，透過人工智慧與量測裝置，能以臉部辨識來識別民眾，並能幫忙量測血壓及提供衛教諮詢服務。