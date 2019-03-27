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影╱秀傳第六醫療智能大樓開幕 儼然彰化市新地標

2019-03-27 15:29聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化秀傳紀念醫院新建第六醫療智能大樓今天上午開幕啟用，這棟運用醫療科技打造的智慧醫院，提供智慧門診、智慧住院、智慧病房的醫療服務，還有健康文創藝廊、室內停車場等，營造人文友善、智慧便利的醫療場域。

彰化秀傳第六醫療智能大樓位在彰化市延平公園旁，為地下2層、地上12層建築，儼然彰化市的新地標，其中地下2層、地上4層為停車空間，提供295個室內停車位，其他樓層則是胃肝膽、胸腔內科及神經內科。

啟用典禮於彰化市延平公園舉行，在九天民俗技藝團氣勢磅礡的鼓聲隆重開場，由秀傳醫療體系總裁黃明和、彰化縣長王惠美、衛福部醫事司司長石崇良等人共同剪綵後，施放上千顆氣球升空，產官學界人士200多人到場觀禮。

彰化秀傳第六醫療智能大樓曾獲106年度國家建築金獎公共建設優質獎，秀傳醫院院長李佩淵表示，大樓從醫療照護到後勤系統，利用物聯網裝置、雲端平台等，建構整棟智慧醫療服務模式，包括大樓內的235張智慧病床，都設置數位照護平板及床邊病人照護系統；護理站更全面導入數位電子白板監控治療流程，提供智慧住房服務，有效提升醫護流程效率與醫療照護品質。

第六醫療智能大樓的一樓，跳脫以往醫院空間規劃，設有健康文創藝廊、便利商店、餐飲服務與寬敞的休憩空間，更設有互動牆，民眾能點選牆上視窗閱讀秀傳發展歷史及醫院介紹，還有拍照功能並能掃描QR code將圖片存到手機，及點選模擬功能當場掃描身體部位，根據掃描出來的器官結構進行衛教分享。

胃腸肝膽科的智慧門診服務，導入Zenbo機器人照護陪伴，透過人工智慧與量測裝置，能以臉部辨識來識別民眾，並能幫忙量測血壓及提供衛教諮詢服務。

彰化秀傳醫院成立於1973年迄今，已建置醫療大樓、眼科大樓、第五醫療大樓、婦幼大樓、門診大樓、延平大樓、健檢大樓。

彰化秀傳第六醫療智能大樓位在彰化市延平公園旁，為地下2層、地上12層建築，儼然彰...
彰化秀傳第六醫療智能大樓位在彰化市延平公園旁，為地下2層、地上12層建築，儼然彰化市的新地標。記者劉明岩／攝影
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彰化秀傳紀念醫院新建第六醫療智能大樓今天上午在秀傳醫療體系總裁黃明和、縣長王惠美...
彰化秀傳紀念醫院新建第六醫療智能大樓今天上午在秀傳醫療體系總裁黃明和、縣長王惠美等人剪綵後，正式開幕。記者劉明岩／攝影
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秀傳第六醫療智能大樓的一樓，設有互動牆，民眾點選模擬功能可以當場掃描身體部位，根...
秀傳第六醫療智能大樓的一樓，設有互動牆，民眾點選模擬功能可以當場掃描身體部位，根據掃描出來的器官結構進行衛教分享。照片／秀傳醫院提供
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彰化秀傳紀念醫院新建第六醫療智能大樓今天上午開幕啟用，在秀傳醫療體系總裁黃明和、...
彰化秀傳紀念醫院新建第六醫療智能大樓今天上午開幕啟用，在秀傳醫療體系總裁黃明和、縣長王惠美等人剪綵後，施放氣球，洋溢著喜悅氣氛。記者劉明岩／攝影
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彰化秀傳紀念醫院新建第六醫療智能大樓今天上午開幕啟用，這棟運用醫療科技打造的智慧...
彰化秀傳紀念醫院新建第六醫療智能大樓今天上午開幕啟用，這棟運用醫療科技打造的智慧醫院，提供智慧門診、智慧住院、智慧病房的醫療服務。記者劉明岩／攝影
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第六醫療智能大樓的一樓，跳脫以往醫院空間規劃，設有互動牆，民眾可點選模擬功能當場...
第六醫療智能大樓的一樓，跳脫以往醫院空間規劃，設有互動牆，民眾可點選模擬功能當場掃描身體部位，根據掃描出來的器官結構進行衛教分享。記者劉明岩／攝影
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