想開小吃店等微企業 女力意願高付諸行動也多
勞動力發展署桃竹苗分署指出，根據人力銀行調查，有9成女性對創業感興趣，創業類別中又以微型企業的小吃居冠。
但是經營小吃店小至餐巾紙，大至添購生財設備、更新，食材進貨等都需要資金，勞動部「微型創業鳳凰貸款」挹注，無疑讓這些企業主吃下一顆定心丸，邁向成功創業的康莊大道。
勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，分署自106年4月起承辦微型創業鳳凰業務，已開辦54場創業研習課程，協助335人申請創業貸款，並有134人創業成功。去辦理30場創業研習課程，協助168人申請創業貸款，其中女性申請者超過六成，通過的75件中，女性55件占70%多，意味著女性企業主正以獨有靈活務實的經營能力，在創業市場中搶占鰲頭。
去年1至10月送件數145 件，撥款60件目前60件仍繼續營業。勞動力發展署桃竹苗分署指出，市場必然有競爭，像106年4至12月送件數137件， 撥款56件，目前有7件辦理停業或歇業停業原因和個人家庭、健康營收或經營不佳、地點不理想有關。
桃竹苗分署今年預計開辦30場次創業研習課程1500人次，課程包括商品知識、資金籌措、開業準備、市場行銷、財務規畫及創業成功案例分析等實務課程，每場次課程3天18小時。
桃竹苗分署表示，透過分署申請貸款成功創業的案例相當多，不限性別但是男女有有年齡限制，歡迎有資金需求的創業主申請微型創業鳳凰貸款，額度最高100萬元，不但低利率、免保證人、免擔保品，勞動部全額補助前2年的利息，更多資訊請上微型創業鳳凰網站https://beboss.wda.gov.tw或洽詢免費創業諮詢專線0800092957。
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