花蓮邁向智慧城市 下月起可手機掃碼繳行政規費

2019-03-27 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



邁向智慧城市！花蓮市公所前年推出信用卡支付規費服務，民眾不必攜帶現金廣獲好評，為因應行動支付時代， 4月起將與台灣銀行等12家銀行，合作推出手機掃碼繳費服務，花蓮市長魏嘉賢表示，在數位化時代就該全力打造24小時不打烊的環境，手機掃碼服務是花蓮邁向智慧城市的重要一步。

市公所表示，4月1日起，民眾可用手機掃瞄QR code的方式，繳交財政課、建設課、農觀課及殯葬所的行政費用，以及清潔隊的廢棄物清理費、廣告旗幟使用費、託播費，罰金與罰鍰等，使用服務前必須上網下載「臺灣Pay」的APP並綁定一間銀行金融卡，目前合作銀行包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、兆豐國際商業銀行、台灣新光商業銀行、彰化第六信用合作社、中華郵政股份有限公司、日盛國際商業銀行等12家，預計年底會將合作銀行擴充到20家以上，未來只要一機在手就可完成多項繳費流程。

除了臨櫃掃碼行動支付外，未來市公所寄發的帳單也將全面跟進，只要在帳單上掃描QR code條碼，就能完成支付繳費。至於行動支付的安全性，魏嘉賢掛保證指出，行動支付是將金融卡或信用卡虛擬化，不但有完整的交易安全機制，付款前還需輸入帳號密碼確認，相較信用卡會更加安全。