二百多年歷史彰化南瑤宮笨港進香 今舉行換龍袍大典

2019-03-27 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



彰化南瑤宮來到嘉義新港的笨港天后宮、奉天宮進香已有200多年歷史，今天上午在彰化市長林世賢及大批南瑤宮信眾陪同至笨港天后宮，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛及議員林秀琴等人熱情迎接，隨後進行隆重的媽祖換龍袍儀式。

今年是由南瑤宮10個媽會中的老大媽會、老四媽會與聖四媽會等三個媽會負責舉辦，也就是所謂的「大媽年（大媽四）」，地方流傳每尊媽祖都有特別的習俗，俗諺「大媽四愛吃雞、二媽五愛冤家、三媽六愛潦溪」，意思就是說大媽、四媽進香祭典時，信徒所供奉牲禮特別豐盛，因此，今年進香時信眾提供的祭拜供品勢將「澎湃」。

翁章梁歡迎南瑤宮信徒來到嘉義進香，新港天后宮與彰化南瑤宮之間有200多年的情誼，透過宗教間文化交流，讓嘉義和彰化的鄉親更頻繁互動。

林世賢指出，「南瑤宮笨港進香」已有200年的歷史，有包括換龍袍、會香等都是代表性的宗教儀式和文化，在進香的旅途中，緬懷先人的努力和足跡，以及飲水思源的傳統價值。