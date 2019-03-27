台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心

2019-03-27 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



日本三井不動產繼台中港Outlet Park後，再進駐台糖湖濱生態園區，位在台中東區舊城區，將投資近百億元規劃興建LaLaport大型購物商場。台糖今與三井簽約，翻轉閒置28年的台糖地，也是台糖今年最大的土地開發案。

台糖總經理管道今天出席簽約典禮，他表示希望這個簽約儀式只是一個開始，未來還有機會與三井合作。

台中火車站後方的台中湖濱生態園區是台糖近年來最大的土地開發案，可招商的土地計有7.7公頃、共5個坵塊，採設定地上權開發，最長為50年，三井不動產取得最優投資人資格後，雙方今天簽約，有前台中市長、交通部長林佳龍與台中市副市長楊瓊瓔等人見證。

台糖指出，三井目前取得的兩筆土地，位於湖濱生態城的台中產業故事館旁，都是商業區土地，面積近4.4公頃。三井初步規劃將投資興建LaLaport大型購物商場，LaLaport主要以親子型購物中心為定位。

這也將是三井在台灣的第二座LaLaport購物商場，第一座位於南港的購物商場預計2021年開幕營運。

前台中市長林佳龍表示他三年前成拜訪三井東京總部，希望趕快促成台中港三井OutletPark盡速完成，他笑說自己是這項計劃的媒人。

他提到，擔任市長時配合台中都會區鐵路高架捷運化，台中市政府近幾年積極推動台中舊市區開發，規劃城中城計劃，連同大魯閣新時代廣場、秀泰影城、李方艾美酒店、台中火車站鐵道文化園區等，投資金額累計逾600億元。

副市長楊瓊瓔說，市長盧秀燕有交代，市府團隊針對開發案會全力配合。楊表示，未來的火車站周邊發展前景可期，除了有熱絡的商業活動還將融入歷史文化。