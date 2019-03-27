草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣

2019-03-27 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



結合自然環境的草地音樂會以各種形式風行全台，台中市建商搶搭草地音樂會熱潮。精銳建設在台中高鐵特區新建案「精銳潮」旁的生態公園舉辦「潮」千人野餐音樂會，吸引大批民眾在公園裡野餐、聽音樂，漢宇開發建設公司將在4月13日將在台中市北屯南興公園的2萬坪公園「推出「親愛的野餐日」漢宇好朋友日，吸引很多民眾線上報名，反應熱烈。

精銳建設總經理吳秋涼說，精銳建設提供一種生活型態，掌握趨勢，注重生活美學，在每個建案貫徹「綠色美宅」決心，讓住戶放心安心，精銳建設也順勢在台中高鐵特區新建案「精銳潮」旁的生態公園舉辦「潮」千人野餐音樂會。

精銳建設為了讓住戶、民眾感受草地活動樂趣，本月23日在台中高鐵特區新建案「精銳潮」旁的台中高鐵特區生態公園舉辦「潮」千人野餐音樂會，邀請「十鼓擊樂團」、「米可吉他」、「極至舞團」，以及「泡泡奇蹟」等演出，吸引民眾共襄盛舉。

漢宇開發建設公司為了推動潮流文青、野餐時尚風，4月13日（周六）推出「親愛的野餐日」漢宇好朋友日，邀請民眾在台中市北屯南興公園的2萬坪公園「米奇樹」旁，一起下午茶約會。

漢宇開發建設公司說，「親愛的野餐日」當天下午2時30分簽到入場，現場有復古輕食「風格美式餐車」，「點點善童趣文創」公益義賣等，下午3時有草地音浪「DJ-ALLOWILL」，以及「似顏繪插畫」寫真館，下午5時抽獎活動，有網美野餐道具等獎項，活動當日還有任務通關，有限量輕食、咖啡兌換券。活動詳請請上漢宇官網：https://bit.ly/2FlOGu7