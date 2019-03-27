國姓大旗社區開辦老人共餐 農村「老人顧老人」印象深

2019-03-27 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國姓鄉高齡化嚴重，更因年輕人多外出工作，家庭照顧功能式微，當地大旗村在公所協助下籌辦老人共餐，規劃提供1周1餐，地方盼未來能擴大辦理，而現場「老人顧老人」也讓人窺見農村社區的長照縮影。

而大旗村是國姓鄉人數最少的村落，全村僅757人，老年人口比例卻是全鄉第三高，過去多著重在農村再生，長照起步較晚，村長范旭南表示，社區會為長輩辦理健康促進活動，礙於設備才未能供餐，今年完善廚房、廁所等設備才啟動共餐。

「不驚人呷，驚你不來呷。」范和當地社區理事長陳武藏則在共餐開辦前就四處宣傳，吆喝長輩來吃飯，陳說，過去不少老人家因年邁、農務等問題，少與他人互動，盼透過集中用餐，減少其購物和炊食的不便，更吸引長輩和外界接觸交流。

開辦首日果然湧進不少長輩，社區動員志工備餐，下廚的幾乎都是年近六旬的婆婆媽媽，家政班長許麗芬說，不少志工都當嬤了，而社區長年發展餐飲廚藝，甚至能辦桌，幫忙煮菜不是問題，而且跟參加的兄姐們比起來，他們都算年輕的了。

當社區志工將炒米粉和各式家常飯端上桌後，長輩人手一碗筷開心用餐，邊吃邊用客語嚷著「當好食」，直讚廚娘們的手藝好；陳武藏說，目前已有30多人參加，但每周僅1天，長輩，希望運作機制成熟且經費允許後能天天辦理。

對此，公所回應，目前鄉內執行老人共餐共10個社區，每年用餐經費約需百萬元，但固定捐款僅50萬元，不足的都由鄉長丘埔生對外募集，也因募款不易，大旗應會是公所核淮企業捐助供餐最後一個社區，但若要擴大將會協助社區籌募。