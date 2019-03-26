朝陽科大25周年校慶 迎戰人工智慧

2019-03-26 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



人工智慧時代來臨，如何才能面對新時代的挑戰？企業人士、重仁塾塾長徐重仁認為，目前人工智慧與人之間的溝通卻仍缺乏一種人與人之間的溫度；媒體人、聯合報系願景工程執行長羅國俊則強調，即使科技多進步、方便，但人文的關懷仍未達理想的願景。

朝陽科技大學慶祝25周年校慶，上午舉辦「迎戰人工智慧，擁抱白金世代」論壇，邀請徐重仁等社會傑出人士提供現今的人工智慧現況，並分享未來在人才培育上的作法。

校長鄭道明說，該校近年不但榮登英國泰晤士2019年亞太地區最佳大學300+、全球新興經濟體大學排名350+、全球電腦科學領域排名600+、全球最佳大學排名1000+，均為台灣唯一進榜之私立科大，此次舉辦論壇研討當代管理重要議題，相信對於促進整體管理學域研究動能，以及跨國的產學研交流有極大的貢獻。

管理學院院長李素箱表示，該學院20年來每年均舉辦此研討會，獲致相當豐富之成果，期能持續提升管理學域的學術研究質量，增進海內外管理學域學者交流及產學研互動合作，提升產業管理的作為與實踐應用。

徐重仁指出，人工智慧AI漸進式的進化可以應用在餐飲等服務業上，但與人之間的溝通卻仍缺乏一種人與人之間的溫度。因此，如何滿足顧客的需求才是重要的；AI的進化仍需要進一步思考。

羅國俊說，AI對新聞產業的衝擊可以「翻天地覆，死去活來」形容，但目前有兩件事是新聞業要做的，一是數位匯流，二是要成為負責任的媒體。因為，媒體的核心責任是推動社會的進步，即使科技多進步、方便，人文的關懷仍未達理想的願景。

至於人才的培育，財團法人溫世仁文教基金會執行董事何能裕認為，創造價值就有價格，當AI發展至人的智慧階段就會取代人；新服務人才的特質及能力須具備友善真誠的服務特質，以及多元創新和善用科技的能力。

羅國俊則說，未來人才的特質能力，以溝通產業來看要有想像力、同理心、合作能力、道德判斷