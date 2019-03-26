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奧萬大賞螢季將至 可體驗賽德克織布文化

2019-03-26 20:01中央社 南投縣26日電

奧萬大國家森林遊樂區有乾淨水資源及多樣森林植被，每年4、5月夜晚總是有許多螢火蟲飛舞林間，奧萬大自然教育中心辦理住宿遊程，帶領旅客白天認識原住民文化，夜間賞螢。

擁有美麗四季自然風情的奧萬大國家森林遊樂區即將進入螢火蟲季節，奧萬大自然教育中心與當地松林部落合作，4、5月規劃適合一般遊客及親子的「自然原味小旅行-螢光織色」2天1夜隔宿旅行，帶領遊客欣賞如星空降落森林的點點螢光及體驗賽德克織布文化。

林務局南投林區管理處副處長張獻仁今天說，奧萬大國家森林遊樂區有豐沛、乾淨水資源及完整多樣森林植被，年平均溫度約攝氏19度，非常適合螢火蟲生長與繁殖，每年4、5月黑翅螢、紅胸黑翅螢、大場雌光螢、大端黑螢等飛舞森林，讓奧萬大夜空螢光閃閃。

張獻仁表示，奧萬大位於仁愛鄉原鄉部落，鄰近泰雅族及賽德克族部落，傳統紋面文化及高超的織布技術深具原住民文化特色，因此遊程包含工藝坊介紹傳統賽德克織布技藝，創作屬於自己的原民文創品，夜晚則由環境教育教師帶領近距離賞「火金姑」。

張獻仁說，奧萬大自然教育中心首次結合當地自然生態及周邊部落人文歷史，辦理「螢光織色」遊程，日期為4月27至28日、5月4至5日、5月11至12日，費用每人新台幣3600元，即日起受理報名，歡迎親子、一般民眾夜宿奧萬大，以低衝擊遊憩方式探索園區生態、感受自然氛圍，放鬆身心。

奧萬大森林遊樂區螢火蟲

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