田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所

2019-03-26 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣田中鎮公所員工從5月起將縮短午休時間，中午12點半就開始上班，下午4點半就可下班，不少公所員工樂得可早點回家，但成為全縣最早下班的鄉鎮市公所，有縣議員認為上班時間太「獨一無二」，民眾不見得習慣。

田中鎮公所昨天公告，今年5月1日起員工原本中午1個半小時的休息時間縮短為半小時，12點半就開始服務民眾，下班時間也從原本5點半改為4點半。

鎮長洪麗娜說，許多公司行號上下班時間跟公務機關一樣，民眾到公所辦理業務必須請假，民眾向她反應評估後，發現每天下午4點半到5點半洽公人數最少，經主管會議後決議將中午上班時間提前1個小時，但民眾若有需求可前一天預約，承辦人員可彈性調整留守到5點半提供服務。

田中鎮這項措施有人贊成也有人反對，彰化縣議員蕭淑芬指出，公務機關上下班時間大同小異，「全縣首創」突然更改時間，民眾不見得適應，可能反過來還要調整時間配合公所。