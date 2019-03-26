小王子餅乾撲滿加持 伯立歐家園拚3年後動工

2019-03-26 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會為籌措身心障礙高齡者無障礙安養機構「伯立歐家園」努力了7年，至今仍有5千多萬元經費缺口，協會發現近年受經濟景氣影響，小額捐款成主力，今年取得「法國繪本 小王子」授權與二林鎮農會合推愛心餅乾撲滿，要利用兩年的時間透過小王子的知名度籌措建設經費。

身障者長期存在著就業不易及家庭雙老的照顧問題，急需能依託的機構，喜樂小兒麻痺關懷協會因此有了打造「伯利歐家園」的藍圖，目前已在竹塘購地，打算建構獨居高齡身障者無障礙住宅、身障庇護工場訓練中心、小兒麻痺紀念館與教堂。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛指出，「伯立歐家園」原本計畫3年後就要動工，因需自籌建購經費，近年協會努力已各項活動未家園募款，但離經費目標還有一大段距離，仍需大眾愛心捐款支持。

二林鎮農會自民國100年開始率先發起「您消費、我捐款，打造伯立歐家園Polio Home」，多年來已捐款超過200萬元，今天舉行16萬元愛心捐款儀式拋磚引玉，民眾只要購買二林鎮農會貼有「5元」字樣貼紙農特產品，農會就提撥5元捐贈給協會做為籌募基金，協會今年取得「法國繪本 小王子」授權製作愛心餅乾撲滿，小王子造型撲滿內裝著農會生產的蕎麥紅薏仁養生營養棒相當吸睛，認購價每盒100元。