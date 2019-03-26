簡天生基金會贈千條棉被 南投縣弱勢戶開心領取

2019-03-26 14:09 中央社 南投縣26日電



簡天生紀念基金會捐贈1441條棉被給南投縣弱勢戶，捐贈儀式今天在南投縣政府舉行後，受助縣民開心簽收並當場領取棉被。

簡天生紀念基金會日前主動與南投縣政府接洽，得知南投縣弱勢居民有物資需求，因此今天捐贈1441條棉被給南投縣弱勢戶，由南投縣副縣長陳正昇代表接受，並回贈感謝狀給簡天生紀念基金會，現場邀南投市、中寮鄉弱勢戶出席，會後立即領取，受贈者都很開心。

陳正昇說，簡天生紀念基金會是為紀念新麗企業股份有限公司前董事長簡天生而成立，新麗企業創業50多年，是東南亞產量很大的樹脂棉製造商之一，也是全球纖維大廠英威達公司合作夥伴。

陳正昇表示，基金會從事商業活動、物資捐贈、志工服務等公益行為，並參與社區發展、社區教育、慈善公益團體、地方政府相關活動，這次捐贈1441條棉被共價值新台幣72萬多元，由南投縣政府代為轉贈弱勢戶，讓物資給予真正需要民眾，使愛心發揮最大效益。

簡天生紀念基金會董事簡榮財說，基金會辦理捐贈棉被公益活動5年，受助弱勢家庭分布新北市、台東、嘉義、台南等地；棉被是由新麗企業製造的太空被，品質及保暖功能很好，能將棉被送給有需要的人，也代表基金會散布溫暖與愛心。