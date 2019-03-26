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台中國光里6屆里長伯驟逝 女兒陳雅惠決參選再服務

2019-03-26 11:06聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

陳雅惠（中）表示她在父親身邊長年實習一上任就能上手.圖/陳雅惠提供
陳雅惠（中）表示她在父親身邊長年實習一上任就能上手.圖/陳雅惠提供
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台中市南區國光里長陳仁榮2月24日辭世，國光里長出缺將補選。陳仁榮的女兒陳雅惠26日表示，她的父親連任6屆里長，全家與國光里感情深厚，今天宣布將參加里長補選，延續陳仁榮打造宜居國光里的心願。

台中市第3屆里長於107年12月25日就任，民進黨籍台中市議員邱素貞的夫婿，南區國光里長陳仁榮，108年2月24日驟逝，依規定3個月內須辦理補選。

現任國光社區發展協會理事長陳雅惠表示，她的父親陳仁榮，熱心公益活動，多年來，不論巡查里內道路、水溝、路燈，還是參加社區環境消毒噴藥、愛鄰守護，探望獨居老人、環保志工打掃、守望相助隊慰問，都像拚命三郎一樣，她從小就看著父親用心服務鄰里。

陳仁榮連任6屆國光里長，曾獲得105年度台中市政府特優里長，以及107年全國特優里長表揚，深獲地方好評。

連日來，不少里民上門關心，鼓勵與勸進陳雅惠，希望她承擔責任，以延續陳仁榮未完心願。

陳雅惠說，她長期跟隨父母身旁，學習為民服務，參與各項里政，會議、會勘、守護關懷等活動，尤其擔任社區發展協會理事長，以及國光里愛鄰守護隊志工，深入基層，與里民互動更密切，深入了解國光里的建設需求「一上任就上手」不需實習。

未來將緊密結合市議員邱素貞等，一起為國光里奉獻，讓國光里民生活更幸福丶更樂活。

陳雅惠39歲，亞洲大學經營管理學系碩士畢業，曾任市議員邱素貞服務處主任、台中市水噹噹關懷協會常務理事、社團法人台中市婦女發展協會理事、南區國光社區發展協會總幹事、南區戶政事務所志工、國光里愛鄰守護隊志工。

台中市南區國光社區發展協會理事長陳雅惠今天宣布參加里長補選。圖/陳雅惠提供
台中市南區國光社區發展協會理事長陳雅惠今天宣布參加里長補選。圖/陳雅惠提供
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