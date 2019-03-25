恐造成水域優養化 環保酵素投放喊卡

2019-03-25 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



南投縣埔里鎮清潔隊與在地環酵團日前在慈恩橋和同聲橋，將環保酵素傾倒至杷城排洪道。 圖／埔里鎮公所提供 分享 facebook

民間環保團體研發、試驗1年的「環保酵素」，可自然淨化水溝，南投縣埔里鎮公所因此率先引用，近日在排洪道投放，卻遭質疑導致水域優養化，並影響當地生態，縣府環保局也認為不妥，公所已緊急暫停投放。

南投縣環保局長方信雄說，以蔬果廢渣自製環保酵素，在垃圾減量立場是正面的，將協助分析酵素成份、並取水實驗，公所可等檢測數據出爐後，再評估是否執行。

暨大水沙連人社中心生態組特約研究員彭國棟指出，水環境投放環保酵素牽涉多面向專業，目前沒有相關研究和資料，無法論斷做法好壞，需要更進一步研究分析再施行；更重要是公部門不該只是協助，而該主導解決環境問題。

埔里杷城排洪道是鎮內水岸景觀，連年辦水上燈會，更是當地重要排水系統；因農業、民生廢水排放，水質受影響，去年起地方社團嘗試投放環保酵素，採水監測發現水質確有改善。

埔里公所日前跟進，將環保酵素傾倒至杷城排洪道，正計畫擴大範圍投放，未料引發正、反議論，有民眾認為河川可望改善，但也有環保人士質疑作法「治標不治本」，還可能破壞生態環態，主要酵素分解後可能轉變成其他物質，而河川須有高度生化需氧量，盲目傾倒讓水環境更缺氧，更易汙染水域。

環保局也認為，把酵素投進水域，涉及生態須更謹慎；埔里公所昨依環保局建議暫緩作業，但環保酵素製作教學宣導仍維持原計畫推廣。

環保酵素使用糖蜜或黑糖、果皮葉菜和水依比例發酵製成，有助垃圾減量、清潔且友善環境。 記者賴香珊／攝影 分享 facebook

小檔案／環保酵素

埔里環酵團研發的環保酵素，是將糖蜜或黑糖、果皮葉菜（避免使用魚、肉或油膩廚餘）、水，以1：3：10比例裝在密封塑膠容器，預留發酵空間，每日打開1次瓶蓋排氣再封起，候置約3個月即可發酵製成。

環酵團認為成品天然無化學，利用微生物拮抗作用，以好的微生物壓制壞的，酵素可將油脂分解，讓物品表面汙垢更易被帶走，有效減少清潔時用水量，不僅有效垃圾減量，且是清潔且友善環境的多功效環保酵素。（賴香珊）