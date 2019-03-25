繼大葉護理系後 員榮醫療體系再與北護大產學合作

2019-03-25 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣員林市員榮醫療體系總院長張克士和國立台北護理健康大學校長謝楠楨，昨天簽訂產學合作計畫，張克士另捐助100萬元，提供北護大相關科系提出研究計劃申請。張克士說，未來員榮提供學生免費學雜費及每月5000元生活津貼，學生畢業到員榮服務，保障平均起薪35K。

謝楠楨說員榮醫療體系秉持的「專業愛心、視病猶親」的核心價值，與北護大矢志培育照護人類生、老、病、死需求專業人才的理念不謀而合，他給予高度肯定。北護大配合政府推動大學社會責任與在地化、優化技職教育與產業接軌之人才培育，今天延伸到中部地區與中部地區的員榮簽訂產學合作。

謝楠楨說，北護大歡迎員榮醫護人員到北護大兼課，分享知識與經驗，同時期待透過合作增進彼此交流、學生實習和職洼規畫場域，提供學生實習、教學合作和實務研究等機會。

張克士說，產學合作具體內容，包括員榮提供全額學雜費和每月5000元生活津貼，有別於其他醫院，一年級就可申請。在產學研究方面，希望雙方全面合作，員榮醫療體系捐助100萬元供相關科系申請；員榮醫院也會鼓勵600多名員工，利用時間到北護大深造，自我提升。

員榮醫療體系是社區型醫院，對培育護理人才既積極又大手筆，繼和大葉大學護理學系之後，再與北護大建立產學合作關係。