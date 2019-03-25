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機械業者拜會 盧秀燕允協助解決用地問題

2019-03-25 19:38中央社 台中25日電

對於機械業者反映土地需求問題，台中市長盧秀燕今天表示，一定會與中央共同解決土地問題，盼能鬆綁土地政策，朝調整容積、立體化等方向，否則產業園區永遠供不應求。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希下午率團拜會盧秀燕，針對開發工業園區及推動智慧機械產業發展進行交流，並希望市府持續支持推動智慧機械產業發展、協助業者增加工業用地。

盧秀燕表示，台灣現在的都市計畫仿自美國，但美國地大物博，台灣則地狹人稠，她認為土地政策一定要鬆綁，並調整容積、立體化，否則產業園區永遠供不應求；市府會就地方政府所能做的部分，加強盤點可利用的土地，提升供應面。

盧秀燕說，稅務方面，中央稅制要由中央努力，提供優惠環境，地方也會努力配合利用地方稅提供鼓勵；另外，簡政便民也很重要，希望減少對企業行政干擾，政府有責任與中小企業界攜手共進，一起努力拚經濟。

柯拔希指台灣機械業最重要的聚落都在台中形成，很難得，機械產業突破兆元產值後，每年產值以新台幣千億元在成長，廠商用地需求日增，估計廠商用地需求約3000公頃，但目前土地、人才都缺，希望政府協助解決用地需求問題。

台中市經濟發展局長高禩翔指出，現行開發產業園區有潭子聚興產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期及大里夏田產業園區，107年底也已發包擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案、新訂大里塗城都市計畫（產業型）規劃案、新訂烏日（溪南）產業型特定區計畫規劃案，近期並規劃精密機械科技創新園區三期，希望持續為企業解決缺地問題。

盧秀燕都市計畫

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