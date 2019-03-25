老年人心肺功能不全有救 TAVI手術讓老先生重生

2019-03-25 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣83歲老先生蕭火獅年初因喘、胸悶送急診並緊急插管，確診為冠狀動脈狹窄合併嚴重主動脈瓣膜狹窄，心臟功能僅剩25％需緊急開刀，彰基心臟外科主任陳映澄說，以往年老、心肺功能不全的患者，常因手術與麻醉風險而放棄手術，但現在有複合式手術室（Hybrid OR）以及日益純熟的經導管主動脈瓣膜置換手術，為此類患者帶來福音，蕭老先生經手術後己康復出院。

蕭火獅有糖尿病、高血壓及心臟病史，今年1月6日突然嚴重喘、胸悶，經二林基督教醫院急診轉至彰基總院，並緊急插管以維持呼吸，蕭火獅的老妻哽咽說，幸好彰基有新的手術技術，才能救了她老伴的命。

蕭火獅經冠狀動脈攝影檢查後發現3條心臟血管狹窄已堵塞70％以上，而心臟超音波檢查下也發現嚴重的主動脈瓣膜狹窄，阿公當時心臟衰竭、功能只剩下25％，而一般老年人自然老化，心臟功能約40％。

陳映澄表示，主動脈瓣膜狹窄初期沒甚麼症狀，隨著年齡增長、瓣膜鈣化，瓣膜打不開或蓋不起來，慢慢出現胸悶症狀，嚴重時因血液送不到頭部會暈倒，最後心臟衰竭而導致死亡，以蕭阿公的狀況看起來，主動脈瓣狹窄是十多年累積的疾患，到送醫時已經是非常嚴重狹窄的狀況。

而手術方式有三種選擇，一是冠狀動脈導管手術後執行心臟微創手術，術中需讓心臟跳停使用體外循環機，風險是拔管困難。二是傳統開胸手術，同樣需讓心臟跳停使用體外循環機，風險更高且住院天數高、康復期長。三是經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）手術，侵襲性最低、風險最低，最後家屬同意接受TAVI手術。

TAVI這類高複雜度的手術，衛生福利部指定要在具備多項主動脈手術所需儀器的複合式手術室（Hybrid OR）中，由心臟內科、心臟外科醫師共同操作，因此彰基為蕭火獅安排1月9日在新設置的複合式手術室中，由心臟外科陳映澄主任、心臟內科主任陳清埤及麻醉科醫師共同合作進行手術。

蕭火獅在手術室內裝設葉克膜以穩定血壓與含氧血，接著先由心臟內科以導管打通狹窄的冠狀動脈，再由心臟外科進行經導管主動脈瓣植入術，手術成功，阿公於術後很快撤除葉克膜，也於1月15日順利脫離呼吸器，現已出院。