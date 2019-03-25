中市綠能生態園區7月啟用 實施生廚餘回收

2019-03-25 18:29 中央社 台中25日電



台中市政府設計生廚餘專用桶「綠圓寶」，年初開始發送，民眾反映清潔隊拒收生廚餘，市府回應，預計7月外埔綠能生態園區正式運轉後，開始實施回收作業。

台中市政府自年初起陸續發送「綠圓寶」給設籍台中市97萬戶，1戶1個，方便市民回收生廚餘，生廚餘將送到外埔綠能生態園區回收處理，促進綠能循環經濟。

台中市議員楊典忠今天接獲民眾投訴，蔡太太說，年初收到「綠圓寶」，她把家中生廚餘裝桶回收，拿給清潔隊才知還沒開始實施。陳太太說，果菜生廚餘都很蓬鬆，綠桶子裝不了多少，大一點像高麗菜、花椰菜根本放不下去。

楊典忠表示，107年預算製作「綠圓寶」，108年3月都還不能回收生廚餘，連要配合政策的民眾都莫衷一是，市府政策美意反變民怨，花了錢就要把政策做好。

台中市環保局說，為方便市民收集生廚餘，促進綠能循環經濟，市府編列新台幣1億元經費，設計生廚餘專用桶「綠圓寶」，免費發送給設籍台中的97萬家戶1戶1桶，29個行政區已發送21區，預計4月底完成發放。

環保局說，生廚餘必須送至外埔綠能生態園區回收處理，預計7月外埔綠能生態園區正式運轉後，搭配完整配套措施，再開始實施回收作業。將陸續透過里長及各區清潔隊提前宣導生廚餘專用桶使用方式。