改善東大溪水環境 台中市府和東海大學簽合作意向書

2019-03-25 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



東大溪是台中市筏子溪支流南邊溪分支，上游有夜市商圈排放的生活汙水，重度汙染的水質，影響水域生態及校園周遭環境，也間接汙染下游的筏子溪。台中市政府水利局爭取中央前瞻經費補助，加上自籌款投入總經費約3億元，由東海大學提供用地，水利局施作礫間處理場，進行東大溪水質與水環境改善工程。

台中市政府今天和東海大學簽署「東大溪環境水環境改善計畫」合作意向書，由副市長楊瓊瓔、東海大學校長王茂駿分別代表簽署，擔任市府水環境及韌性城市總顧問的前內政部長李鴻源也出席見證。

水利局表示，這次和東海大學的合作是公私協力共創環境保育的典範，市府持續打造台中成為「韌性城市」，並聘前內政部長暨台灣大學土木工程學系教授李鴻源為水環境及韌性城市總顧問。

楊瓊櫻表示，李鴻源為水質改善的領航者，特別邀請他擔任總顧問，給台中水環境施予方針。感謝他促成此次改善東大溪水環境的合作案，這是一件「美得不得了」的事情，東大溪完成改善後，下游的筏子溪也將更乾淨，而筏子溪也會持續整治，營造成為台中市的門戶新地標，讓南來北往搭乘高鐵的民眾都能看見美麗的台中。

李鴻源表示，透過建設水質現地礫間處理設施，利用濾材、礫間接觸與曝氣設施淨化東大溪河川水質，並營造親水、親綠生態環境，也將進一步與教育資源結合，邀請東海建築系、景觀系等共同加入，讓市政工程成為教育資源觀摩專案，礫間設施未來也能成為中小學的環境教育場域，創造跨領域學習及跨領域整合的契機。