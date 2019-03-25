整治東大溪水環境 東海大學中市府攜手

2019-03-25 16:32 中央社 台中25日電



台中市東大溪上游有夜市排放生活汙水，除影響水域生態，下游筏子溪也間接受汙染，東海大學提供用地，中市府施作礫間處理場，預計今年底動工，再過大約一年，109年底可完工。

東大溪為筏子溪支流南邊溪分支，上游有夜市商圈排放的生活汙水，重度汙染的水質，影響水域生態及校園周遭環境，也間接汙染下游的筏子溪。

台中市政府與東海大學今天簽署「東大溪環境水環境改善計畫」合作意向書，由副市長楊瓊瓔、東海大學校長王茂駿代表簽署。

楊瓊瓔表示，東大溪完成改善後，下游的筏子溪除更乾淨外也會持續整治，營造成為台中市的門戶新地標，讓南來北往搭乘高鐵的民眾都能看見美麗的台中。

王茂駿指出，東海大學相當重視生態永續，希望透過多方合作，改善東大溪水質並營造良好的親水環境，更可作為學校相關科系的學習典範場域，打造雙贏的局面。

水利局表示，東大溪水環境改善計畫已向中央爭取前瞻「全國水環境改善計畫」經費補助，預計斥資新台幣約3億元，由市府辦理改善工程，所需用地則由東海大學無償借用。

水利局指出，不僅建設水質現地礫間處理設施，並將提升104年建設的東大溪一期現地處理設施功能，將河道內剩下未處理汙水，進行全量處理後放流回河道，改善生態環境。