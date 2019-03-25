古人點石成金 彰化縣最大養豬場新科技讓豬糞尿變黃金

2019-03-25 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



傳說古人可點石成金，這已不是妄想，新科技讓豬糞尿變黃金！彰化縣政府10年輔導漢寶農畜產公司，利用豬糞尿產生的沼氣發電，最近再輔導升級成全縣首創綠色農牧循環鏈，利用好氧原理將沼渣發酵成有機肥料，沼液也變成氮肥可灌溉農地牧草，牧草再當母豬飼料，豬糞尿一點都不浪費。

漢寶農畜牧公司位在芳苑鄉，飼養4萬6千多頭豬，占地達40公頃，是彰化縣規模最大的養豬場，今天上午，王惠美和農業處長陳炳森、彰化縣物防疫所董孟治等人，一起到漢寶公司「驗收」縣府輔導的綠色循環鏈運作現況，董事長陳修雄、技術提供協助的施宗雄博士導覽解說。

王惠美說，彰化縣養豬頭數74萬多頭，全台排名第三，每天產生的豬糞尿驚人；漢寶公司是把糞便變黃金的典範，今年將推廣沼液沼渣施灌農地65場、畜牧場申請農業事業廢棄物個案再利用18場，希望能逐步擴及全縣745場養豬場，讓畜牧產業與環境永續發展，共創彰化縣成為全國綠色農牧循環經濟先驅城市。

陳修雄說，漢寶畜牧場肥料工廠處理量預計1個月1千噸的產量，1年就是1萬2千噸，肥料由豬糞加上菇包及益生菌發酵而成，「豬隻食用有機天然的飼料，排出的糞便也是有機的，所以製作出來的肥料絕對是有機的肥料」。

縣府10年前輔導漢寶公司投資綠能設備，利用豬糞尿產生的沼氣，脫琉後發電，週程產生的沼渣、沼液再經厭氧處理成有機肥，因有阿摩尼亞臭味，去年底再輔導公司投資設置新式堆肥場，改利用好氧原理處理，臭味明顯減少。