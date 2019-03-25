大智路打通有譜？中市府追加3.3億用地費

2019-03-25 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中山線鐵路高架化完成後，原本規劃機東區大智路打通，作為台中車站前後站的聯絡道路，但歷經兩任前市長胡志強、林佳龍，大智路仍未打通。台中市長盧秀燕提出首次追加預算，編列3.3億元大智路用地費，加上原已編列的，總數約7億餘元，市府表示，預計4月召開協議價購會議，如順利達成共識，可望在今年底將大智路打通。

大智慧大樓主要所有權人陳元吉說，去年底市府在協議價購會議上，提出的價格很離譜，每坪只有15萬元，但附近新建大樓每坪已賣到26萬元；，大智慧大樓位於火車站旁，又位於商業區，本案已拖延多年，所有權人都身心俱疲，就等市府開會協議再說。

大智慧大樓緊臨台中火車站新站，一樓為便利商店，樓上多為補習班，正好位於大智路、復興路口。市府表示，早在前市長胡志強任內，要推動大智路打通，但大智慧大樓所有權人反對，前市長林佳龍任內將大樓基地變更為道路用地，但徵收案被中央退回，要求在與所有權人協商。

台中市建設局長陳大田說，大智路用地費先前已編列4億元，已有1名所有權人同意協議價購，加上這次追加的3.3億元，如果議會審議通過，總經費約7億餘元，包含協議價購大智慧大樓、自拆獎金與工程經費等。