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大智路打通有譜？中市府追加3.3億用地費

2019-03-25 15:34聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中山線鐵路高架化完成後，原本規劃機東區大智路打通，作為台中車站前後站的聯絡道路，但歷經兩任前市長胡志強林佳龍，大智路仍未打通。台中市長盧秀燕提出首次追加預算，編列3.3億元大智路用地費，加上原已編列的，總數約7億餘元，市府表示，預計4月召開協議價購會議，如順利達成共識，可望在今年底將大智路打通。

大智慧大樓主要所有權人陳元吉說，去年底市府在協議價購會議上，提出的價格很離譜，每坪只有15萬元，但附近新建大樓每坪已賣到26萬元；，大智慧大樓位於火車站旁，又位於商業區，本案已拖延多年，所有權人都身心俱疲，就等市府開會協議再說。

大智慧大樓緊臨台中火車站新站，一樓為便利商店，樓上多為補習班，正好位於大智路、復興路口。市府表示，早在前市長胡志強任內，要推動大智路打通，但大智慧大樓所有權人反對，前市長林佳龍任內將大樓基地變更為道路用地，但徵收案被中央退回，要求在與所有權人協商。

台中市建設局長陳大田說，大智路用地費先前已編列4億元，已有1名所有權人同意協議價購，加上這次追加的3.3億元，如果議會審議通過，總經費約7億餘元，包含協議價購大智慧大樓、自拆獎金與工程經費等。

陳大田說，市府安排4月召開第三次協議價購會議，透過追加預算，希望與所有權人能達成共識，如果能順利完成，未來大智慧大樓拆除後，預計在今年底或明年初，可以打通大智路，讓台中車站的站前、站後交通僵局解套。

台中車站旁的大智路打通已拖延多年，市府追加3.3億元用地費，4月將安排協議價購會...
台中車站旁的大智路打通已拖延多年，市府追加3.3億元用地費，4月將安排協議價購會議，如果順利取得共識，今年底可望將大智路打通。記者洪敬浤／攝影
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火車站胡志強林佳龍

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