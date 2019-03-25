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顏清標「標太郎」水餃上巿 女兒顏莉敏透露不斷幫試吃

2019-03-25 15:33聯合報 記者游振昇╱即時報導

人稱「標哥」顏清標代言「標太郎」冷凍水餃，產品剛上市已引起熱烈討論，還有網有在網路上發表「開箱文」，他女兒是台中市副議長顏莉敏，今天在臉書上說，這是父親代言產品，無酬代言，但研發過程，她也被不斷被「追著」試吃給建議，歷經一年多，產品終於上市，她請大家試吃看看，這是她父親顏清標為推廣在地食材才代言的冷凍水餃。

顏清標昨天接受本報記者訪問時說明自己投入冷凍水餃市場原由，他說廠商來找，自己又喜歡吃水餃，他的口味偏重，所以打拋豬口味他就試了好幾個月，要達到不沾醬也好吃的標準.

他說最懷念的水餃是小時候眷村的，水餃大顆內餡多，如果再煮成湯餃，拌進蛋花和酸辣湯就是一大美味，可惜現在已找不到當年的美味酸辣湯。

顏莉敏今天在臉書上說，最近網路上很夯的標太郎水餃，是她父親為了推廣在地食材相挺優質廠商所代言的商品，她父親除了無酬代言之外，還親自參與研發和調味，在眾多親友不斷的試吃改進，歷時一年多的研發，加上親友團掛保證才正式上市，她回想那段被追著試吃給建議的日子， 雖然內心還有點小陰影，但也看到父親實在的個性，代言人當得盡責又稱職。

她說打拋豬口味是加入九層塔、香茅等香料，拿辣椒及醬油等拌炒高麗菜水餃則用彰化、雲林有生產履歷的高麗菜，所以絕對不會有網路KUSO的食材入餡

兩種都用心所以兩種都好吃，全聯及大潤發等賣場都有在賣，她最後強調，「是代言不是經營所以鄉親啊！麥擱問啦！緊去買一包吃看看！」

台中市副議長顏莉敏拿出父親顏清標代言的冷凍水餃說，自己也是試吃者。圖／取自顏莉敏...
台中市副議長顏莉敏拿出父親顏清標代言的冷凍水餃說，自己也是試吃者。圖／取自顏莉敏臉書
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顏清標高麗菜

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