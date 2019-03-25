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麗寶樂園二期1500個職缺 優先錄用后里外埔在地人才

2019-03-25 13:51聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

麗寶樂園將釋出1500個職缺，並優先進用后里、外埔在地求職者，台中市副市長楊瓊瓔今(25)日代表市府，雙方簽訂「協助台中市企業投資與促進就業合作備忘錄(MOU)」，市府則提供客製化徵才方案，協助招募人才。

簽署儀式包括副市長楊瓊瓔、麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻、台中市職業總工會理事長陳凱茂、大台中職業總工會理事長林蓮助、台中直轄市總工會理事長花錦忠、台中市產業總工會理事長廖誼炳、台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、勞工局長吳威志等人均出席見證。

楊瓊瓔說，市府積極推動「無煙囪產業」，即觀光遊樂產業，台灣有著名的「三六九」遊樂園，指劍湖山、六福村及九族文化村，希望台中在地的麗寶樂園能超越三六九，成為第一名。

麗寶樂園上周六在市府就業博覽會，提供許多就業機會，當天投遞超過1800份履歷，促成1500名求職者就業，將近7成媒合率。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻說，麗寶集團到台中投資渡假區已超過13年，當年200多名員工。今年度即將落成開幕的賽道主題飯店、二期OUTLET，累積可以再提供逾1500個職缺。

麗寶樂園指出，麗寶OUTLET二期將在今年第三、四季亮相，完工後一、二期店家及品牌總數將達到260家，將成為台中最大OUTLET。

麗寶集團2006年接手月眉育樂世界，陸續投資超過百億元。這次徵才優先進用后里、外埔在地民眾，並提供員工市區、火車站、公車站等地點交通接駁或住宿，讓員工方便通勤、減輕交通壓力。

求職需求，可電洽台中市就業服務處04-22289111分機36100、豐原就業服務站04-25271812及沙鹿就業服務站04-26624191。

台中市副市長楊瓊瓔代表與麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻簽訂就業合作備忘錄。記者陳秋...
台中市副市長楊瓊瓔代表與麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻簽訂就業合作備忘錄。記者陳秋雲/攝影
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麗寶樂園台中市楊瓊瓔

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