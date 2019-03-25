麗寶樂園二期1500個職缺 優先錄用后里外埔在地人才

2019-03-25 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



麗寶樂園將釋出1500個職缺，並優先進用后里、外埔在地求職者，台中市副市長楊瓊瓔今(25)日代表市府，雙方簽訂「協助台中市企業投資與促進就業合作備忘錄(MOU)」，市府則提供客製化徵才方案，協助招募人才。

簽署儀式包括副市長楊瓊瓔、麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻、台中市職業總工會理事長陳凱茂、大台中職業總工會理事長林蓮助、台中直轄市總工會理事長花錦忠、台中市產業總工會理事長廖誼炳、台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、勞工局長吳威志等人均出席見證。

楊瓊瓔說，市府積極推動「無煙囪產業」，即觀光遊樂產業，台灣有著名的「三六九」遊樂園，指劍湖山、六福村及九族文化村，希望台中在地的麗寶樂園能超越三六九，成為第一名。

麗寶樂園上周六在市府就業博覽會，提供許多就業機會，當天投遞超過1800份履歷，促成1500名求職者就業，將近7成媒合率。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻說，麗寶集團到台中投資渡假區已超過13年，當年200多名員工。今年度即將落成開幕的賽道主題飯店、二期OUTLET，累積可以再提供逾1500個職缺。

麗寶樂園指出，麗寶OUTLET二期將在今年第三、四季亮相，完工後一、二期店家及品牌總數將達到260家，將成為台中最大OUTLET。

麗寶集團2006年接手月眉育樂世界，陸續投資超過百億元。這次徵才優先進用后里、外埔在地民眾，並提供員工市區、火車站、公車站等地點交通接駁或住宿，讓員工方便通勤、減輕交通壓力。