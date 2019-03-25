鼓勵企業投資 中市府與麗寶集團簽備忘錄

2019-03-25 13:29 中央社 台中25日電



台中市政府與麗寶集團今天簽下合作備忘錄，麗寶樂園度假區將釋出1500個職缺，並優先進用在地求職者。 圖／業者提供 分享 facebook 為鼓勵企業投資、提升就業機會，台中市政府與麗寶集團今天簽訂「協助台中市企業投資與促進就業合作備忘錄」，麗寶樂園度假區將釋出1500個職缺，並優先進用在地求職者。

這項簽約典禮上午在台中市政府舉行，由副市長楊瓊瓔與麗寶樂園度假區副董事長陳志鴻代表雙方簽下合作備忘錄，市府將提供一系列客製化徵才方案，招募優秀人才。

楊瓊瓔表示，市府勞工局上週才在中興大學舉辦就業博覽會創下逾7成的媒合率。麗寶集團當年標下樂園基地後投資很多資金，經過10多年來的發展，證明當初的投資是對的選項，也是對的軌道。

楊瓊瓔指出，自己的子弟自己訓練，自己的地方自己發展，市府已在規劃，只要企業的營運總部設在台中就會提供優惠，歡迎企業來台中市；針對29歲以下的年輕人，只要工作地點距離住處30公里以上，也會提供租屋補助等補貼方案。

陳志鴻指出，麗寶樂園度假區目前已有逾千名員工，隨著興建中的麗寶OUTLET二期、賽車主題飯店即將陸續完工，將再釋出1500個職缺，這次徵才優先進用后里、外埔的在地民眾，並提供員工市區、火車站、公車站等地點交通接駁或住宿，讓員工方便通勤。

陳志鴻表示，麗寶集團於2006年接手原來的月眉育樂世界，陸續投資超過新台幣上百億元，對於台灣在地生根發展義無反顧，由於老闆是泥水工出身，對勞工的照顧也不遺餘力，落地來台中後，會持續對台中關注及投資，有幾項投資案正在洽談中。

陳志鴻說，隨著OUTLET二期將完工，還有電影城將進駐，加上國際賽車場啟用，由於賽車活動在全世界擁有很多關注人口，期許在市府扶持下，帶領台中舉辦在國際發光的真正國際級賽事。