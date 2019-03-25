南投梅子減產品質仍佳 農糧署與縣府促銷

2019-03-25 13:08 中央社 南投縣25日電



今年暖冬少雨，南投梅子產量只有往年三到四成，南投縣政府30日舉辦南投好梅活動，幫助農友度過困境。 聯合報系資料照／記者江良誠攝影 分享 facebook 受今年1、2月乾旱影響，南投梅子結實較往年少，甚至列入農業天然災害現金救助項目，可見農損嚴重，但結實少讓品質更好，農糧署與南投縣政府將舉辦南投梅子節系列活動促銷。

每年清明節前後是梅子產季，為推廣營養價值高的梅產品，行政院農業委員會農糧署輔導南投縣政府及產區農會3月31日到4月27日辦理梅子料理、青梅製作體驗等系列活動，地點位於南投縣信義鄉梅子夢工廠、台北希望廣場等地，農糧署邀民眾來品嚐梅子酸甜好滋味。

農糧署中區分署今天發布新聞稿表示，中部梅子主要種植在南投縣信義鄉、水里鄉、仁愛鄉、國姓鄉等地，民國106年種植面積約1160公頃、年產量6221公噸，占全台梅子種植面積29%。

中區分署表示，今年因氣候溫暖、雨水少，梅子結實較往年少，但品質好；梅子營養豐富，具有鈣、鐵等多種礦物質及豐富有機酸，但不適宜直接食用，可依梅成熟度不同，加工成脆梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醬、梅醋、梅酒等各種梅製品，是一種強鹼性食品，能平衡人體酸鹼值，是現代人保健養生好選擇。

中區分署表示，今年南投梅子節「台灣梅事，豬事梅好」系列活動31日在信義鄉梅子夢工廠舉行開幕式，當天將有千人製梅、梅子料理等活動；4月6日及7日、4月20日及21日分別在台北希望廣場、台北圓山花博公園各有8場次青梅製作體驗。

另外，4月20日及21日在台北建國花市也有梅製品展售及青梅製作體驗；4月27日回到南投縣水里鄉民族路橋辦理「饗梅餐」活動，邀全台民眾參與品嚐或體驗製梅樂趣，進而愛上梅子這項農產品。