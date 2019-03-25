弘光科大與國際時尚交流 學生時空妝街頭快閃

2019-03-25 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



弘光科技大學邀請英國倫敦時尚學院到學校上課交流，美髮造型設計系與化妝品應用系總共36名的學生，經3天密集上課後，學生以「快閃」行動秀成果展，打造6個不同時期英倫風格造型「穿越時空」，在台中街頭快閃秀，從學校搭公車到市政府、大遠百、新光三越附近快閃很吸睛。

弘光科技大學美髮系系主任王曉芬指出，學校去年首次邀請倫敦時尚學院到校進行交流，獲得熱烈迴響，兩系16位學生也在去年9月遠赴英國短期上課，學習國際最新、最流行的整體造型。今年再度請該學院到3位老師及4位學生到校技術交流，課程以各時代不同造型當主題，為了讓學生發揮創意，英國時尚學院的老師還要求學生先做功課，分組蒐集資料、進行腦力激盪，最後把設計出來的角色，裝扮後上街頭快閃演出。

學生分坐3輛公車前往市府廣場，進行3分鐘的快閃走秀，再沿著人行道走到百貨公司前，模特兒酷炫、穿越時空的造型讓逛街民眾大開眼界，快閃及走在街頭沿途吸引民眾目光，有人拿出手機拍照，還有人要求一起合照，甚至有人問，「你們是在拍戲嗎？穿這樣上街很酷！」。