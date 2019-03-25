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中市新田第三步道 4、5月有封閉施工

2019-03-25 10:25聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市觀光旅遊局辦理台中市新田二、三號登山步道災害復建工程，本月15日已開工，預計4月10日(周三)至5月10日(周五)封閉新田登山步道第三步道進行步道階梯改善施工。

觀光旅遊局表示，新田登山步道是本市知名登山步道，依山勢蜿蜒而建，假日遊客多，為避免施工期間發生危險，需將第三步道（由觀景台至六角涼亭）封閉施工。修繕工程包含步道階梯汰換及補強、邊坡補強及植生等相關設施。預計工程完工後將可提供更加完善的步道設施。

由於第二步道僅零星施作並未影響遊客使用，請遊客多加利用且留意自身安全。

台中市新田步道，第3步道4月到5月將封閉施工。圖／台中市觀光旅遊局提供
台中市新田步道，第3步道4月到5月將封閉施工。圖／台中市觀光旅遊局提供
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登山步道台中市

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