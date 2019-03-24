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春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34聯合報 記者何烱榮╱即時報導

住在新北市的吳叔叔今天在春雨寒風中，帶著溫暖的愛心回到彰化縣二林家鄉，頒贈獎學金給彰化家扶中心二林地區的30名學習成績優異的扶助國中、小學生；家扶主任王震光說，非常感謝吳繁榮14年來一直鼓勵家鄉弱勢孩子，吳董提供的獎學金累計286萬元。

彰化家扶二林服務處今天舉辦「金龍春獎學金頒發典禮」，創辦人吳繁榮如舊從北部返鄉，親自頒發獎學金給家扶孩子，國中每人5000元、國小3000元。

今年20歲仍半工半讀的小茹知道吳叔叔要回來，趕來二林服務處分享國中時獲得吳叔叔的幫助及半工半讀的心情。小茹說，她從吳叔叔身上得到啟發，所以很認真培養自我的工作基本能力，像資訊電腦運用、語言（英文）、口才表達，參加TQC中文打字檢定，得到每分鐘81字專業級好成績，讓她能找到工讀的機會。

吳繁榮每次回到二林服務處，都會以自己的經歷鼓勵家扶孩子不要向命運低頭，他對家扶兒說「知識就是力量，透過學習一定可以翻轉未來」，除要認真讀書，更要「臉笑、嘴甜、腰軟、動作快」，就會有成功的一天。

吳繁榮從小家貧，與終身未嫁的姑姑、阿公阿嬤和姊姊相依為命。他說：「從小姑姑就叮嚀我，一定要讀書才能出頭天，姑姑為讓我念彰化初、高中，每到開學前就到處向親友鄰居借錢，我才有今天。」

吳繁榮的姑姑生前是鄰近的埤頭鄉救世宮在家居士，法號金龍春，14年前吳榮春感念姑姑生前的付出與犧牲，他在家扶二林服務處成立金龍春基金會，每學期都以姑姑的名義贈送獎助學金給弱勢學生，藉此表達對姑姑的感恩和懷念。

新北市從事五金貿易的吳繁榮（前排中）今天冒著春雨低溫的天氣，趕回彰化縣二林家鄉頒...
新北市從事五金貿易的吳繁榮（前排中）今天冒著春雨低溫的天氣，趕回彰化縣二林家鄉頒發獎學金給家扶孩子。照片／彰化家扶提供
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新北市從事五金貿易的吳繁榮（中）今天冒著春雨低溫的天氣，趕回彰化縣二林家鄉頒發獎...
新北市從事五金貿易的吳繁榮（中）今天冒著春雨低溫的天氣，趕回彰化縣二林家鄉頒發獎學金給家扶孩子。照片／彰化家扶提供
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今年20歲的小茹知道吳叔叔要回來，趕來二林服務處分享她國中時獲得吳叔叔的幫助及半...
今年20歲的小茹知道吳叔叔要回來，趕來二林服務處分享她國中時獲得吳叔叔的幫助及半工半讀的心情。照片／彰化家扶提供
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