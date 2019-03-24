春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



住在新北市的吳叔叔今天在春雨寒風中，帶著溫暖的愛心回到彰化縣二林家鄉，頒贈獎學金給彰化家扶中心二林地區的30名學習成績優異的扶助國中、小學生；家扶主任王震光說，非常感謝吳繁榮14年來一直鼓勵家鄉弱勢孩子，吳董提供的獎學金累計286萬元。

彰化家扶二林服務處今天舉辦「金龍春獎學金頒發典禮」，創辦人吳繁榮如舊從北部返鄉，親自頒發獎學金給家扶孩子，國中每人5000元、國小3000元。

今年20歲仍半工半讀的小茹知道吳叔叔要回來，趕來二林服務處分享國中時獲得吳叔叔的幫助及半工半讀的心情。小茹說，她從吳叔叔身上得到啟發，所以很認真培養自我的工作基本能力，像資訊電腦運用、語言（英文）、口才表達，參加TQC中文打字檢定，得到每分鐘81字專業級好成績，讓她能找到工讀的機會。

吳繁榮每次回到二林服務處，都會以自己的經歷鼓勵家扶孩子不要向命運低頭，他對家扶兒說「知識就是力量，透過學習一定可以翻轉未來」，除要認真讀書，更要「臉笑、嘴甜、腰軟、動作快」，就會有成功的一天。

吳繁榮從小家貧，與終身未嫁的姑姑、阿公阿嬤和姊姊相依為命。他說：「從小姑姑就叮嚀我，一定要讀書才能出頭天，姑姑為讓我念彰化初、高中，每到開學前就到處向親友鄰居借錢，我才有今天。」