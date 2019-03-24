大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?

2019-03-24 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動今天媽祖起駕展開7天6夜的「徒步百年古香路」之旅；而今年大甲鎮瀾宮媽祖將於4月7日晚間10時起駕，白沙屯媽祖將於4月8日凌晨一點多起駕，兩廟女神起駕時間僅相差3個半小時，「女神」是否會相遇?何地相遇也讓信徒期待。

農曆三月瘋媽祖，南瑤宮媽祖「徒步百年古香路」進香活動今天拉開序幕，接下來還有台中大甲鎮瀾宮媽祖與苗栗通宵白沙屯媽祖進香遶境活動，由於今年起駕時間非常接近，也成為信徒熱門話題，大家都在期待不知遶境行程會不會媽祖遇上媽祖。

台中教育大學副教授林茂賢表示，大甲媽祖與白沙屯媽祖百年來有記錄的共有三次相遇，分別2004、2005、2008年，地點是在台中沙鹿、龍井和彰化田尾，二邊媽祖神轎致意的方式不一樣，大甲媽神轎是左三步、右六步、再左三步的「踏大小禮」，沙屯媽祖是三進三退的「犁轎」。

林茂賢說，在田尾那次，白沙屯媽還穿越分隔島，與大甲媽同行一段路才分道，由於白沙屯媽祖的路線不一定，所以二媽祖神轎要相遇可遇不可求，也讓信徒更加期待。

而近年來愈來愈多年輕人參與媽祖進香活動，林茂賢在大學開的「台灣文化概念」課程每年都要學生跟大甲媽祖行程，學生要去打卡簽到，體驗媽祖遶境活動，他笑說，一開始是老師「逼迫」學生參加，但到後來是學生又自發性揪團參加，甚至畢業後也成為活動志工，參加媽祖進香也成為時尚活動「沒參加過就遜掉了」。

林茂賢說，其實活動發行的那些公仔文創商品並非是最吸引年輕人參與的因素，而是很多年輕人參加了媽祖活動，看到台灣人的熱情，深受感動，陌生人準備各種好料熱情款待香客，請香客到自己家洗澡、休息，還有展現的互助精神都讓人覺得溫暖。