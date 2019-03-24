親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機

2019-03-24 22:14聯合報 記者何烱榮╱即時報導

玩紙飛機是4、5、6級世代年少時的共同記憶，如今3C產品成為陪伴小孩成長的保母，中華民國青年工作志願服務協會今天在社頭鄉幼兒園多功能活動中心舉辦一場復古「晴天盃」紙飛機大賽，三百多名親子一起研究如何摺出最完美，可以射得飛、飛得久的紙飛機，室外雖春雨濕冷，室內洋溢親子歡笑的暖流。

青工志願服務協會理事長張建豐說，比賽分年滿6至13歲兒童組、13歲上公開組，主辦單位現場提供A4紙張，獎盃都是飛機模型。這是協會第一次舉辦，看到親子踴躍報名，又不畏陰雨濕冷的天氣趕來參加，他非常感動，明年會繼續辦。

各組前三名如下，兒童組飛久項目：第一名柯翰霖（3.07秒）、第二名羅敏豪 （2.85秒）、第三名江兆恩（2.39秒）；飛遠項目：第一名葉芸彤（13.76米）、第二名張茗宏（11.6米）、第三名柳松穎（10.45米）。

公開組飛久項目：第一名蕭民祥（4.95秒）、第二名曹淑君（4.1秒）、第三名鄧育恩（3.51秒）；飛遠項目：第一名趙芸廷（19.25米）、第二名蕭民祥（15.38米）、第三名廖育誠（10.71米）。

紙飛機大賽協辦單位有彰化縣議員蕭淑芬、社頭鄉東興村長蕭武雄辦公處、社頭花路米。張建豐說，現在很多父母讓孩子從小就接觸3C產品，不但沒了玩伴，又傷害眼睛，紙飛機是沒有3C世代幼時，甚至長大了還是會玩的遊戲，協會決定讓親子重新體會摺紙飛機、射紙飛機的童趣。

蕭姓媽媽說，看到這項活動的簡章，她不但立刻幫孩子報名，也告訴很多朋友，今天能齊聚一堂教女兒如何摺紙飛機，非常有意義，尤其看到孩子們拿著紙飛機用力射出的笑容，大人都跟著開心、鼓掌，這也是孩子們非常難得的經驗。

社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，比賽誰射得遠、飛得久，主辦單位青年工作志...
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，比賽誰射得遠、飛得久，主辦單位青年工作志願服務協會理事長張建豐（右1）頒獎後與得獎者合照紀念。記者何烱榮／攝影
分享
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機後，比賽誰射得遠、...
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機後，比賽誰射得遠、飛得久。記者何烱榮／攝影
分享
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機後，比賽誰射得遠、...
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機後，比賽誰射得遠、飛得久。記者何烱榮／攝影
分享
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機後，比賽誰射得遠、...
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機後，比賽誰射得遠、飛得久。記者何烱榮／攝影
分享
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機的情形。記者何烱榮...
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機的情形。記者何烱榮／攝影
分享
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機的情形。記者何烱榮...
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，三百名親子一起摺紙飛機的情形。記者何烱榮／攝影
分享
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，比賽誰射得遠、飛得久，主辦單位青年工作志...
社頭鄉立幼兒園今天有一場親子紙飛機大賽，比賽誰射得遠、飛得久，主辦單位青年工作志願服務協會理事長張建豐（後排中）頒獎後與得獎者合照紀念。記者何烱榮／攝影
分享

親子3C幼兒園

相關新聞

春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34

大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?

2019-03-24 22:16

影／餐飲業用愛情搶商機 戴勝堂：安太座比安太歲重要

2019-03-24 16:18

影／盧秀燕出現電視購物台 代言賣台中茂谷柑

2019-03-24 15:21

張錦昆掛起參選立委看板 與好友蕭景田爭取黨內提名

2019-03-24 15:09

沙鹿這個路口幾乎每周3次車禍 這次貨車違規左轉撞機車

2019-03-24 13:49

台中兩個月1600勞工被資遣 勞工局主動媒合縮短失業期

2019-03-24 12:12

台中熱區停車位收費被批搶錢 交通局：免費被占公平？

2019-03-24 11:18

南瑤宮徒步笨港進香 雨中起駕信徒熱情不減

2019-03-24 09:43

台中水湳會展中心開工 4年後新地標

2019-03-23 23:35

彰化高鐵站植樹 邀廠商進駐

2019-03-23 23:30

大甲媽嫁女兒 加拿大新人、同志情侶來參加

2019-03-23 23:29

到醫院表演 她獲模範兒童

2019-03-23 23:12

田中高鐵特區開發慢 縣府今先種下2千多株植物美化

2019-03-23 20:11

台中首度辦原住民族運動會 盧秀燕：選手可免費看花博

2019-03-23 20:04

台商大廠回台投資熱錢湧入台中 頂級商辦市場開打

2019-03-23 19:23

台中花博無名英雄最大志工團 台電：叫我第一名

2019-03-23 17:15

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52

張錦昆掛起參選立委看板 與好友蕭景田爭取黨內提名

2019-03-24 15:09

高雄輕軌公聽會正反方相爭 民眾韓國瑜上身反對蓋輕軌

2019-03-24 11:32

基隆嶼暑假開放 登島收100元

2019-03-24 00:01

營建署補助一毛不刪 苗栗縣包租代管社會宅7月上路

2019-03-24 09:17

影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落

2019-03-24 20:04

南瑤宮徒步笨港進香 雨中起駕信徒熱情不減

2019-03-24 09:43

雲林斗六柚花盛開 民眾果園野餐音樂相伴

2019-03-24 08:04

竹縣交通事故統計 年輕機車族最易肇事5大路口出爐

2019-03-24 12:42

沙鹿這個路口幾乎每周3次車禍 這次貨車違規左轉撞機車

2019-03-24 13:49

高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24

影／盧秀燕出現電視購物台 代言賣台中茂谷柑

2019-03-24 15:21

台中熱區停車位收費被批搶錢 交通局：免費被占公平？

2019-03-24 11:18

「燈流」續發威 潘孟安化身直播主教洋蔥私房菜

2019-03-24 08:54

追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

北市稽查拷貝個資 旅館業者反彈

2019-03-24 07:39

元智大學30周年校慶 校友簽署意向書回饋母校

2019-03-23 23:29

頭份國中缺教室 縣府補助規畫費

2019-03-23 23:35

影／基隆軍港遷移新里程碑 林右昌：會邀蔡總統來動土

2019-03-24 12:48

高雄大學19周年校慶 3生與學校同年同月同日生

2019-03-23 23:39

台南新增立委選區 服務處紛紛成立競爭激烈

2019-03-24 13:26

勤練書法調理身心 近百歲大師長壽秘訣

2019-03-24 14:09

民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01

5個夜景秘境 重振八卦山觀光

2019-03-23 23:39

台中水湳會展中心開工 4年後新地標

2019-03-23 23:35

影／餐飲業用愛情搶商機 戴勝堂：安太座比安太歲重要

2019-03-24 16:18

竹市兒藝節30日試營運 3大旅遊路線連假出遊首選

2019-03-24 15:25

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

台中兩個月1600勞工被資遣 勞工局主動媒合縮短失業期

2019-03-24 12:12

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

新北就業博覽會 服務業最缺工 儲備幹部薪資35K

2019-03-24 07:39

韓國瑜推薦3月好書「旅行與讀書」 名家導讀市圖登場

2019-03-24 19:10

旗津滿月趴 2千人嗨翻

2019-03-23 23:11

嘉義市垃圾車來了沒？可透過APP查位置

2019-03-23 23:42

青商會全台發動擦亮反光鏡 屏市83歲老里長來響應

2019-03-24 10:56

北市網球中心懸掛市旗破爛不堪 王鴻薇批零零落落

2019-03-24 15:45

泰國新二代開演唱會 實現歌手夢

2019-03-24 13:46

拚民進黨立委初選 賴惠員：全力支持農漁民

2019-03-24 20:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top