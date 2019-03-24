還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機

2019-03-24 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



玩紙飛機是4、5、6級世代年少時的共同記憶，如今3C產品成為陪伴小孩成長的保母，中華民國青年工作志願服務協會今天在社頭鄉幼兒園多功能活動中心舉辦一場復古「晴天盃」紙飛機大賽，三百多名親子一起研究如何摺出最完美，可以射得飛、飛得久的紙飛機，室外雖春雨濕冷，室內洋溢親子歡笑的暖流。

青工志願服務協會理事長張建豐說，比賽分年滿6至13歲兒童組、13歲上公開組，主辦單位現場提供A4紙張，獎盃都是飛機模型。這是協會第一次舉辦，看到親子踴躍報名，又不畏陰雨濕冷的天氣趕來參加，他非常感動，明年會繼續辦。

各組前三名如下，兒童組飛久項目：第一名柯翰霖（3.07秒）、第二名羅敏豪 （2.85秒）、第三名江兆恩（2.39秒）；飛遠項目：第一名葉芸彤（13.76米）、第二名張茗宏（11.6米）、第三名柳松穎（10.45米）。

公開組飛久項目：第一名蕭民祥（4.95秒）、第二名曹淑君（4.1秒）、第三名鄧育恩（3.51秒）；飛遠項目：第一名趙芸廷（19.25米）、第二名蕭民祥（15.38米）、第三名廖育誠（10.71米）。

紙飛機大賽協辦單位有彰化縣議員蕭淑芬、社頭鄉東興村長蕭武雄辦公處、社頭花路米。張建豐說，現在很多父母讓孩子從小就接觸3C產品，不但沒了玩伴，又傷害眼睛，紙飛機是沒有3C世代幼時，甚至長大了還是會玩的遊戲，協會決定讓親子重新體會摺紙飛機、射紙飛機的童趣。