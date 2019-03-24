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影／餐飲業用愛情搶商機 戴勝堂：安太座比安太歲重要

2019-03-24 16:18聯合報 記者黃寅╱即時報導

陳宏裕（左）跟王俐茹新婚8個月，且已懷上雙胞胎，且今天是王俐茹的生日，陳宏裕因此...
陳宏裕（左）跟王俐茹新婚8個月，且已懷上雙胞胎，且今天是王俐茹的生日，陳宏裕因此特別安排參與了這場儀式。記者黃寅／攝影
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台中市餐飲業者最近也吹起「韓流」紛把愛情元素加入餐廳經營。以法式料理聞名的中山招待所中午就為10多對佳偶舉辦「定情體驗」老闆、大鼎餐飲集團董事長戴勝堂還親自帶領著男性一起宣言「安太座比安太歲重要」。

另外，霧峰的「WOOH WOOH WOOH」粉紅貨櫃屋早午餐餐廳29日也將舉辦未婚單身聯誼活動，負責人陳錫應指出，已和高雄市政府愛情產業鏈推動成員攜手，未來將用愛情元素共同搶商機。

戴勝堂是王品集團前董事長戴勝益的弟弟，從事餐飲事業亦相當成功，中山招待所是集團旗下走高檔法式料理的餐廳，並以招待所型式經營；招待所內建築優雅古典，庭園芳草蔥籠、綠桑扶疏。

參加定情體驗的10多對佳偶有的已婚，有的還是戀人，都希望藉著這次的經驗，給另一半一次美好的體驗。

戴勝堂主持愛的宣言時建議，男性對另一半應該做到「老婆化妝要等得、老婆花錢要捨得、老婆生氣要忍得、老婆生日要記得」最重要的是必須記得「安座比安太歲重要！」他的宣言引起現場一陣笑聲。

佳偶裡陳宏裕跟王俐茹新婚8個月，且已懷上雙胞胎，且今天是王俐茹的生日，陳宏裕因此特別安排參與了這場儀式，讓王俐茹十分感動。李慶忠、顏秀珍結婚33年且已經當阿公阿嬤，也到中山招待所慶祝結婚周紀念日，兩人還穿上龍鳳袍拍照，留下美好回憶。

中山招待所人員說，未來也跟婚顧公司配合，整合資源，協助新人婚宴規劃安排，辦一場永生難忘的婚宴。

大鼎餐飲集團董事長戴勝堂親自帶領著在場男性一起宣言「安太座比安太歲重要」。記者黃...
大鼎餐飲集團董事長戴勝堂親自帶領著在場男性一起宣言「安太座比安太歲重要」。記者黃寅／攝影
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台中市以法式料理聞名的中山招待所中午為10多對佳偶舉辦「定情體驗」。記者黃寅／攝...
台中市以法式料理聞名的中山招待所中午為10多對佳偶舉辦「定情體驗」。記者黃寅／攝影
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愛情結婚法式料理

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