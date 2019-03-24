影／春回大肚山 親子種植消失的60種樹苗

2019-03-24 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



植樹節都以種樹為主，多號稱種植原生種植物、拚數量。台中今天有場不一樣植樹活動，以天然林復育行重為主，把大肚山消失的樹種回來，經長期到鄰近山區採種育苗，今天由在地企業、國際社團、親子、童子軍團與大學社團合作，大家努力讓大肚山長回來！

主辦單位之一的台灣山林復育協會理事長蔡智豪說，台中大肚山過去百年農墾與近幾十年的工業區開發，天然林幾乎消失殆盡，民間發起調查復育行動，經鄰近周邊的山區推估大肚山的潛在天然林樹木應有112種，但八成已消失在大肚山。

今天舉辦的植樹活動與全台各地的植樹節活動不同，以大肚山森林生態為藍圖，進行的天然林復育行動。優先選定重要的60種喬木，近年分別前往鄰近的八卦山、大坑、火炎山採集種子，並進行育苗。今天在雨中種樹，近500人與樹苗一起淋雨也開心，希望引起更多人重視森林多樣化。

這項活動由內政部營建署、台中皇后獅子會、台灣山林復育協會主辦，推動台中都會公園園區的生態綠化，設置20個種植區，種30種、總計300株樹苗。

蔡智豪說，因大肚山現今已非原始的樣貌，這次植樹活動是大肚山復育的重要試驗，有利未來推動大肚山全區復育時成功的機會。