張錦昆掛起參選立委看板 與好友蕭景田爭取黨內提名

2019-03-24 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



下屆立委選舉彰化縣第四選區國民黨恐難避免黨內初選，繼蕭景田打出「鄉親的靠山，我挺你」參選訴求，爭取提名再戰立委後，他的好友張錦昆昨天掛出「立委初選，唯一支持」的參選看板；因兩人的基層支持者幾乎重疊，未來會是鬩牆之爭，還是「揖讓而升，下而飲」的君子之爭，值得觀察。

中央選舉委員會已宣布，下屆立委選舉投票日是明年1月11日，距今仍有9個多月；第四選區包括員林、大村、永靖、田中、社頭、二水、田尾等7鄉鎮市，現任立委是民進黨籍陳素月，她將競選連任。

蕭景田是現任中華民國農會理事長，曾任立委、彰化縣議會副議長、社頭鄉長；張錦昆是員林市前市長，去年底回鍋以全縣最高票當選縣議員。兩人私交好，同時爭取國民黨黨內提名，讓他們的共同支持者很為難。

張錦昆是昨天開始在第四選區重要路段懸掛參選看板，今天他受訪說，他看到立法院民進黨占絕對多數，立法和監督都非常怠墮，完全成為執政黨的舉手部隊，非常痛心； 3年前，他曾代表國民黨挑戰陳素月，雖然落敗，仍願承擔責任，繼續經營基層準備再戰。

張錦昆說，他與蕭景田是好友，會走一場良性、公平的黨內競爭，希望能激發國民黨基層士氣，凝聚向心力。

張錦昆決定再戰立委，早在本月19日蕭景田成立競選總部，宣布投入下屆立委選舉時，選區7鄉鎮市的藍營抬面上人物幾乎都到場相挺，獨不見張錦昆出現，已隱然傳達他會參選的意向