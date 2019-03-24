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復育大肚山天然林 親子冒雨台中都會公園植樹

2019-03-24 13:37中央社 台中24日電

台灣山林復育協會今天在台中都會公園舉辦植樹活動，有別於各地的植樹活動，理事長蔡智豪表示，大肚山因為百年來的農墾，原來的森林已消失，今天的植樹是盼能恢復原來林相。

「2019世界森林日─復育大肚山天然林」活動，今天上午在雨中展開，與會的大人與小孩，穿著雨衣或撐著傘，努力將一棵棵已消失在大肚山的樹種，種到土裡，小朋友開心的說，希望自己種的樹苗會長成大樹，自己會常常回來看看小樹苗。

蔡智豪表示，這次的植樹活動與各地的植樹活動不同，是以大肚山森林生態所進行的天然林復育行動，大肚山百年以來，因為從事農墾活動，原始森林已幾乎消失，而被改種經濟作物，例如甘蔗、相思樹等可做為蔗糖及木炭的原料。

蔡智豪指出，台灣各林區都有各自的林相，大肚山也有自己的林相，但因百年來的農墾活動而已消失，因此在植樹的時候比較沒有參考依據，近20年來在都會公園栽種的幾萬棵樹，因為不適應大肚山乾燥風大的氣候而不見了，這次他以與大肚山相近海拔的八卦山、大坑、火炎山的樹種進行復育。

從大甲來的家長吳倢葇，帶著一群童軍團的小朋友及其家長一起來種樹，她表示，為了讓孩子走向大自然而參加今天的活動，同時能獲得復育山林的正確知識，小朋友雖然在家也會種植花花草草，但對山林大樹比較不了解，透過活動人員的解說，可以知道復育山林的正確知識及作法。

蔡智豪表示，由於大肚山如今已非原來的樣貌，今天的植樹活動共選擇了30種樹木，包括三斗石櫟、江某、台灣石楠等，將作為大肚山復育的重要試驗，今天的小樹苗將扮演媽媽的角色，未來將會有幾萬顆的種子隨風飄散，代代傳承，自然繁衍，也許百年後，就能形成自然森林，而原本屬於森林的生態也會重現。

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