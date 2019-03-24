台中兩個月1600勞工被資遣 勞工局主動媒合縮短失業期

2019-03-24 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



今年截至2月底，台中市勞工局受理資遣通報案件1646件。

勞工局表示，事業單位決定資遣員工，雇主除須依勞動基準法規定給付相關預告工資或資遣費，另須依照就業服務法規定，員工離職10日前向勞工局及勞動部勞動力發展署中彰投分署辦理資遣通報，但員工任職若不滿10日，則可於員工離職3日內通報。

勞工局表示接獲資遣通報員工名單後，即交由就業服務處針對需協助就業者辦理求職登記，媒合適當職缺，並依個別需求提供履歷健診、職業適性診斷等各項就業促進措施，協助被資遣員工在短期內順利轉職。

勞工局指出，10日內員工仍需出勤提供勞務或依規定申請休假或謀職假，但離職日期因勞資雙方協商後而有所異動，仍可於通報後檢附相關文件辦理離職日期修正。

吳局長強調，為避免勞工因被資遣頓時無薪資收入而影響生計，並提早找尋下一個工作及保障預告期間收入，勞動基準法訂有資遣員工預告期間及給付預告期工資相關規定，就業服務法則規定雇主資遣通報責任，都是為能協助被資遣勞工儘速再就業，降低失業帶來的衝擊。