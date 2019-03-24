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南瑤宮徒步笨港進香 雨中起駕信徒熱情不減

2019-03-24 09:43聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動今天上午舉行起駕儀式，展開7天6夜的「徒步百年古香路...
彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動今天上午舉行起駕儀式，展開7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，起駕儀式在雨中進行，信徒熱情不減，場面熱鬧。記者林宛諭／攝影
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彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動今天上午由彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢主持媽祖起駕儀式，展開7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，行進香行程涵蓋彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，全程來回將近300公里，起駕儀式在雨中進行，信徒熱情不減，場面熱鬧。。

已有2百多年歷史的彰化南瑤宮笨港進香活動，是文化部文化資產局目前授證的國家重要民俗之一，今年南瑤宮笨港進香活動從3月24日（農曆2月18日）至3月30日（農曆2月24日），建廟於清乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，被譽為「台灣進香團鼻祖」，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，。

王惠美表示，南瑤宮笨港進香是彰化每年重要的宗教盛事，也是台灣重要的媽祖遶境文化活動之一，今年值年會為老大媽會、老四媽會及聖四媽會，雖然下著小雨，現場以及進香的路上依然有眾多的信徒前來護神，由此可知媽祖非常的靈驗，期望藉由遶境活動將媽祖的慈悲精神發揚光大，並保佑彰化有風無災，有雨無災，也讓鄉都能夠安和樂業。

林世賢說，「南瑤宮笨港進香」是在台灣歷史上第一個進香團活動，有許多深層的文化交流，包括換龍袍、會香等，都是代表性的宗教儀式。

今年進香活動是由南瑤宮十個媽會中的老大媽會、老四媽會與聖四媽會共同輪值主辦，稱為「大媽年（或大媽四）」，過去有俗諺形容「大媽進香愛吃雞」，這句諺語的意思為，因大媽、四媽相當靈驗，信徒許願有求必應，祭典時信徒的牲禮祭品特別豐富。

今天起駕儀式在雨中進行，場面仍相當熱鬧，今晚將駐駕埤頭；3月25日駐駕虎尾；3月26日駐駕北港朝天宮並舉行大公祭典；3月27日上午和北港朝天宮會香並在笨港天后宮進行「換龍袍儀式」、晚上在新港奉天宮舉行大公祭典。

3月28日上午5點在新港奉天宮舉行「會香儀式」與「接頭香（或稱祭頭香）」、當晚駐駕莿桐；3月29日上午在北斗砲陣地進行「接貳香（或稱祭貳香）與換娘傘」；3月30日（農曆2月24日）回鑾彰化市，並在市區遶境。

彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動今天上午舉行起駕儀式，展開7天6夜的「徒步百年古香路...
彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動今天上午舉行起駕儀式，展開7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，起駕儀式在雨中進行，信徒熱情不減，場面熱鬧。記者林宛諭／攝影
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彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動今天上午由彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢主持媽祖起駕儀式，展開7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，起駕儀式在雨中進行，信徒熱情不減，場面熱鬧。記者林宛諭／攝影
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彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動今天上午由彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢主持媽祖起駕儀式，展開7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，起駕儀式在雨中進行，信徒熱情不減，場面熱鬧。記者林宛諭／攝影
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南瑤宮北港朝天宮媽祖

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