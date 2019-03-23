田中高鐵特區開發慢 縣府今先種下2千多株植物美化

2019-03-23 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化高鐵附近土地因開發慢，被埋怨周遭雜草茂密、塵土飛揚，彰化縣政府與南投林管處合作，今天將高鐵旁0.74公頃空地種下羅氏鹽膚木等24種共2555株蜜源植物及誘鳥植物，未來旅客搭高鐵行經彰化段也能看到以灌木與草木植物排列的「田中520」意象。

彰化縣近年與南投林管處合作綠美化多處都有所成果，去年與前年分別在和美面前社區、二林高中校外周遭種樹，都為當地增色。

縣長王惠美指出，過去高鐵站區讓人覺得雜草叢生，因此決定先綠美化田中高鐵站兒童遊樂區預定地，在相關設施未完善前也讓該區有欣欣向榮風貌，她也說，縣府盤點、羅列田中高鐵特區內深具潛力的區塊努力拚經濟，這裡有優質的產業用地及住宅用地，鼓勵廠商進駐投資。

林務局在每年植樹節前後與各縣市合作綠美化環境，過去規劃常見位在親水區域，今年彰化與雲林都選擇增加高鐵站附近的植栽，林務局副局長廖一光表示，3月是春暖花開的日子，這次在彰化種的樹分為「誘鳥植物區」、「觀花景緻區」及「蜜源植物區」等不同功能的植栽。