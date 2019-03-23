台中首度辦原住民族運動會 盧秀燕：選手可免費看花博

2019-03-23 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



108年全國原住民族運動會今天在台中市登場，今年代言人是跨欄好手陳傑、舉重女神郭婞淳，兩人以弓箭點燃聖火，賽事為期3天。市長盧秀燕說，原民運是今年度國內第一場綜合運動會，更是台中首次承辦原住民族運動會，3天賽事期間隊職員選手可免費參觀花博。

盧秀燕說，過去一個禮拜是「原住民週」，各局處首長都穿上原住民特色服裝上班藉此呈現市府團隊對原住民族的重視，也展現台中作為東道主的熱情。昨天由和平國小、自由國小領唱國歌，以泰雅族方式演唱，呈現濃厚的原住民風格。

台中市運動局長李昱叡表示，聖火儀式結合泰雅族的射日英雄傳說，象徵團結、傳承、不畏懼，這次賽會共有15種、兩大類，包含田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道；及原住民特色的傳統路跑、傳統射箭、傳統拔河、傳統狩獵；「綜合競賽」有鋸木、擲矛、爬竿；還新增「水域活動」，撒網、浮潛競速。

教育部長潘文忠說，台中市近年承辦多項全國大型運動會、95、99、105全民運動會，也在建設各項體育運動設施，11月還有世界12強棒球賽，台中市展現了對於運動的熱情。

副總統陳建仁晚間親自主持開幕，宣佈競賽開始。他說，原民運兩年一次，是國內最高級的原住民族綜合運動會，保存原住民各項傳統運動，今年有19個縣市參加，選手、隊職員5700人，參與的縣市都重視原住民族權益保障。