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建中一年18%學生出走 管中閔：非常可怕的警訊

同德家商傳說對決電競賽 吸引國中生投入電競產業

2019-03-23 19:40聯合報 記者江良誠╱即時報導

電競風潮席捲全球，除了競技以外，產業鍊更包含影片拍攝、配音與剪輯、攝錄影與虛擬攝影棚操作、導播實務等專業，「打電動」不再是負面印象，只要夠專業更可能闖出一片天，南投縣同德家商今天舉辦第一屆「傳說對決」國中生菁英挑戰賽，吸引中彰投200多名國中學生組隊參賽，希望掌握趨勢為升學和就業提前鋪路。

同德家商校長林元貴說，數位化時代升學相當多元，舉辦電競賽提供國中學生舞台，也讓對電競產業有興趣的學生了解趨勢以及發展方向。同德家商也與微星科技合作，打造中部高職唯一一座電競訓練中心，更在2018年成立電競才藝班以及電競校隊，其中電競隊員林建瑞更以高中生的身分參加「無限法則」台灣區資格選拔賽勇奪冠軍，將代表台灣到泰國參加總決賽，與各國高手一較高下。

同德家商動畫科主任施萌萍指出，這是學校第一次辦理電競賽，也能夠透過專業訓練，培訓專業電競人才，除了競技以外，學生也能夠學習影片拍攝、配音與剪輯、攝錄影與虛擬攝影棚操作、導播實務等專業技巧，學生在培訓後能符合多媒體相關專業技能，因應升學及就業所需。

立法院通過運動產業發展條例部分條文修正案，將電子競技正式納為運動項目之後，許多學校都開始推動電競專班，企圖傳達電競產業的深及廣，並非只有選手才是電競，背後更有著龐大的工作團隊與產業，也期待未來能夠看到莘莘學子完成自己的夢想，勇敢擁抱電競。在4月27日同德家商即將舉辦特色菁英考試，歡迎對動漫、影片剪輯、電競有興趣國三學生參加考試。

南投縣同德家商舉辦首屆「傳說對決」電競賽，吸引中部地區兩百多名國中學生參賽。圖／...
南投縣同德家商舉辦首屆「傳說對決」電競賽，吸引中部地區兩百多名國中學生參賽。圖／同德家商提供
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南投縣同德家商舉辦首屆「傳說對決」電競賽，吸引中部地區兩百多名國中學生參賽。圖／...
南投縣同德家商舉辦首屆「傳說對決」電競賽，吸引中部地區兩百多名國中學生參賽。圖／同德家商提供
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南投縣同德家商舉辦首屆「傳說對決」電競賽，吸引中部地區兩百多名國中學生參賽。圖／...
南投縣同德家商舉辦首屆「傳說對決」電競賽，吸引中部地區兩百多名國中學生參賽。圖／同德家商提供
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