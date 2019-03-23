同德家商傳說對決電競賽 吸引國中生投入電競產業

2019-03-23 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



電競風潮席捲全球，除了競技以外，產業鍊更包含影片拍攝、配音與剪輯、攝錄影與虛擬攝影棚操作、導播實務等專業，「打電動」不再是負面印象，只要夠專業更可能闖出一片天，南投縣同德家商今天舉辦第一屆「傳說對決」國中生菁英挑戰賽，吸引中彰投200多名國中學生組隊參賽，希望掌握趨勢為升學和就業提前鋪路。

同德家商校長林元貴說，數位化時代升學相當多元，舉辦電競賽提供國中學生舞台，也讓對電競產業有興趣的學生了解趨勢以及發展方向。同德家商也與微星科技合作，打造中部高職唯一一座電競訓練中心，更在2018年成立電競才藝班以及電競校隊，其中電競隊員林建瑞更以高中生的身分參加「無限法則」台灣區資格選拔賽勇奪冠軍，將代表台灣到泰國參加總決賽，與各國高手一較高下。

同德家商動畫科主任施萌萍指出，這是學校第一次辦理電競賽，也能夠透過專業訓練，培訓專業電競人才，除了競技以外，學生也能夠學習影片拍攝、配音與剪輯、攝錄影與虛擬攝影棚操作、導播實務等專業技巧，學生在培訓後能符合多媒體相關專業技能，因應升學及就業所需。