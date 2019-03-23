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彰基小蜜蜂服務團 偏鄉義診服務兒童

2019-03-23 18:35中央社 南投23日電

彰基兒童醫院組「小蜜蜂兒童健康服務團」前往彰化福興鄉，幫偏遠地區小朋友義診，院長說，偏鄉交通不便，幫孩童做健康篩檢，同時進行衛教，利用遊戲讓小朋友學習到健康知識。

彰化基督教醫院兒童醫院的「小蜜蜂兒童健康服務團」，今天前往彰化縣福興鄉萬豐教會，進行兒童義診服務及兒童衛生教育指導，為18歲以下的兒童和青少年，進行健康篩檢和衛教等。

彰基兒童醫院院長陳家玉說，小蜜蜂兒童健康服務團從2017年成立至今，都會到偏鄉地區義診等，每一次的出團義診都讓醫師們不斷成長，在結束忙碌的臨床工作後，醫院也可以走進社區服務兒童，期盼兒童們都能夠健康成長。

陳家玉表示，小蜜蜂兒童健康服務團幫兒童和青少年進行口腔、身體以及視力的篩檢，針對居家環境衛生和疾病預防衛教等，也設計遊戲讓兒童學習到飲食等健康知識。

參加義診團的彰基物理治療組長周雅惠說，她們發現很多青少年因為姿勢不好，站著或坐著的時候身體都歪歪，他們幫忙進行姿態篩檢，請小朋友身體前彎，確認脊椎兩側的幅度是否有高低或是脊椎是否彎曲，藉早期篩檢及衛教孩童的姿勢。

彰基兒童醫院兒童營養組副組長江惠琴說，她們則是教小朋友自己製作香蕉巧克力球，讓孩子在遊戲的過程中了解食物以及學習營養概念，在寓教於樂的氛圍中，讓小朋友健康學習、快樂平安。

義診蜜蜂偏鄉

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